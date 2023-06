El Inter Miami, que será el nuevo club del astro mundial Lionel Messi, designó el miércoles al también argentino Gerardo Martino como su nuevo director técnico.

El ‘Tata’ Martino, de 60 años y exentrenador de las selecciones de Paraguay, Argentina y México, se volverá a reunir con Messi, de quien se conoció el salario que recibirá en el Inter, en un mismo equipo luego de dirigirlo en la temporada 2013-2014 en el Barcelona.

“Estamos muy contentos de poder darle la bienvenida al ‘Tata’ al Inter Miami. Sentimos que es un entrenador que coincide con nuestras ambiciones como club y somos optimistas sobre lo que podemos lograr juntos”, dijo el gerente general de Inter Miami, el empresario estadounidense Jorge Mas.

Martino “ha entrenado al más alto nivel y creemos que esta experiencia nos será de gran beneficio (para el Inter Miami), ya que nuestro objetivo es competir por conseguir títulos”, agregó el empresario.

El Inter Miami sacudió al mundo del deporte a principios de este mes cuando Messi anunció que se uniría al equipo de la MLS, copropiedad del exjugador inglés David Beckham, tras finalizar su contrato con el París Saint-Germain y que ya se sabe la fecha en la que debutaría con la camiseta de las ‘Garzas’.

El ‘Tata’ Martino, de 60 años, jugó y entrenó al club argentino Newell’s Old Boys, donde Messi inició su carrera en las categorías infantiles, antes de trasladarse al Barcelona a los 12 años.

