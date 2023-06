Por estos días el futbolista está de vacaciones en Funes, Argentina, y junto a su esposa e hijos aprovecharon el momento para compartir una de sus meriendas favoritas, por lo que hicieron un pedido a una tienda cercana.

Sin embargo, lo que era una solicitud como cualquier otra, terminó siendo una historia viral, pues Juan Pablo, un joven repartidor de churros fue el elegido para ir a entregar el domicilio y cuando llegó al lugar se dio cuenta que era para el astro del fútbol.

El momento para él no fue fácil de asimilar, pues no tenía conocimiento previo de la situación y cuando tocó el timbre se encontró con la sorpresa de ver personalmente a Antonela Rocuzzo, la esposa 10 de la Selección Argentina.

Todo se ventiló porque justo cuando el repartidor salió del lugar le envió una audio a su mamá con la voz cortada y llorando de la emoción porque había visto a uno de sus ídolos.

Medios locales buscaron al muchacho y otorgó las siguientes declaraciones recogidas por RCN:

“Llegué y no podía creer dónde estaba. Toqué bocina y no salía nadie. Entonces, me bajé con el pedido y me acerqué. Ahí primero abrió la puerta el amigo de Messi y yo temblaba. Tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás estaba Antonela y el nene, y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas. Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”, contó.