Lionel Messi será presentado este domingo 16 de julio como la gran incorporación del Inter Miami. El futbolista argentino llega a los 36 años a la MLS e, incluso antes de que se ponga su primera vez con la camiseta del nuevo club, ya es la máxima figura del equipo.

Esta es la segunda vez que ‘la Pulga’ cambia de equipo. Luego de estar durante 18 años en Barcelona, se fue dos años al PSG y ahora llega gratis al equipo del que David Beckham es dueño.

Messi ya tuvo sus primeros acercamiento al club porque llegó una semana antes de su presentación a la ciudad y poco a poco se ha ido acoplando a lo que será su primera experiencia con un club en América. Ya hasta le dieron un beso.

“Inter Miami CF anunció un gran evento de presentación este domingo 16 de julio a las 6 p.m. ET en el DRV PNK Stadium. ¡Los aficionados podrán disfrutar de una noche de entretenimiento, discursos sobre el campo y más!”, se lee en un comunicado en días pasados.

Este fue el comunicado en el que se daban detalles sobre el lugar que acogerá a más de 30.000 personas para la presentación del futbolista argentino.

Save The Date 📅⚽

Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.

Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023