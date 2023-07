El Al-Nassr de Arabia Saudita, en el que milita el quíntuple Balón de Oro Cristiano Ronaldo, no podrá realizar fichajes mientras no salde sus deudas, lo que supone un freno para las ambiciones deportivas del rico país petrolero, indicó la FIFA este jueves.

El equipo saudita “está actualmente impedido de registrar nuevos jugadores debido a las deudas impagadas”, explicó a la AFP un portavoz de la FIFA, confirmando una información del periódico británico The Mirror.

FIFA spokeperson statement on Al Nassr situation 🇸🇦

“Al-Nassr is currently prevented from registering new players — this due to outstanding debts”.

“Relevant bans will be lifted immediately upon the settlement of the debts being confirmed by the creditors concerned”. pic.twitter.com/sj6sMy85rm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023