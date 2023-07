URSU9 es el último negocio del futbolista Cristiano Ronaldo. Además de su marca de gafas, ropa interior, un negocio de injerto capilar o su cadena de hoteles de lujo, el portugués lanzó en Madrid, España, una nueva compañía de agua embotellada. Sin embargo, el deportista y empresario está en la mira porque algunas de las características del producto, utilizadas para promocionar su venta, parecen no ser tan ciertas como dice.

Puede leer: Así se ven hoy los personajes del elenco original de ‘Yo soy Betty, la fea’

La publicidad del agua embotellada explica que se trata de agua alcalina, —la más alcalina de España— con un pH de nueve. Durante el acto promocional del producto, el dietista-nutricionista Aitor Sánchez dijo calificó a este tipo de aguas como “prometedoras”. No obstante, Según Juan Revenga, dietista-nutricionista, biólogo, consultor, profesor en la Universidad San Jorge, hay estudios científicos que aseguran que la alcalinidad no tiene ningún beneficio para la salud.

Además, explica que los efectos de un determinado alimento o nutriente están regulados en el reglamento RE 432/2012, que establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos y en él no hay ninguna alegación que autorice el agua alcalina.

¿Cómo se llama la marca de agua de Cristiano Ronaldo?

El agua URSU9 lleva su nombre por el municipio del que proviene: El Oso, en Ávila, España, pues Ursu significa oso en latín. El nueve tiene que ver con su alcalinidad. No obstante, al revisar el video promocional donde muestran el lugar donde se realiza la captación del agua y contrastarlo con El Oso, los lugares parecen ser totalmente diferentes.

Según El País de España, el paisaje del video, en el que se observa la cascada, se encuentra en Portugal, en la Serra do Açor y no en El Oso, España. Pese a que una gran cantidad de seguidores del deportista se dieron cuenta de que la fuente de agua corresponde a la Cascata da Fraga da Pena, en el país natal del futbolista, la empresa no ha reaccionado a los comentarios. Algunos internautas incluso pidieron “no utilizar imágenes de Portugal para promocionar productos españoles”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ursu9 Official (@ursu9_official)

Además, el agua no están tan alcalina como anuncian y, por ende, tampoco da crédito a la segunda parte de su nombre. Según Revenga, quien estudió las aguas para su articulo en el diario español, luego de realizar las mediciones correspondientes para determinar el pH de URSU9, la lectura de mayor pH fue de 8,6 y no de 9.

Le podría interesar: Anahí tras sufrir accidente en su oído previo a gira de RBD: ‘todavía no escucho’

“Es una diferencia significativa tratándose de la escala de pH, ya que los valores que usamos se corresponden en realidad con los de una escala logarítmica, no lineal, de forma que, por ejemplo, el que algo tenga pH 6 supone ser 10 veces más alcalino que si tuviera pH 5 (…). Por tanto, pH 8,62 frente a pH 9 —una diferencia de 0,38— implica una alcalinidad entre tres y cuatro veces menor que la anunciada”, explicó en su articulo.

Así, el producto se estaría vendiendo sin otorgar los beneficios que aseguró la marca desde un principio y la publicidad entregada a los consumidores no sería del todo verdadera.