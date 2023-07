Cristiano Ronaldo además de ser uno de los jugadores más importantes en el mundo del siglo XXI tras cinco balones de oro, Champions League gracias a sus tantos, siendo el máximo goleador del máximo evento del fútbol europeo, es empresario.

Ha pasado por clubes reconocidos como el Manchester United, el Real Madrid, y actualmente es delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita. Cristiano es considerado el mayor oponente de Lionel Messi ya que siempre compiten en reconocimientos como el Balón de Oro y Mundiales de la FIFA.

Por sus contratos con los clubes es uno de los astros del fútbol internacional y tiene una gran fortuna junto a pactos comerciales de publicidad con marcas, pero además es empresario con diversos productos y servicios que aumentan sus finanzas y reconocimiento internacional.

Por ejemplo, a cierre de 2022 alcanzó US$ 500 millones de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth gracias a su contrato con Nike Inc. por patrocinio y el contrato con el club de fútbol. Por ello Forbes lo posicionó como el tercer deportista mejor recompensado del mundo.

Cristiano sabe cómo darles uso a las redes sociales en cuanto al marketing y posicionamiento de sus emprendimientos, pues sus fans en el mundo están al tanto de cada publicación e historia.

En 2021 fue la primera persona en conseguir 500 millones de seguidores no solo en Instagram, sino también en Facebook y Twitter, lo que también le genera ingresos si desea promover otras marcas. Según indica Capitalism, por cada publicación patrocinada el crack portugués percibe US$1,6 millones.

Esta es la fortuna de Cristiano Ronaldo separada del fútbol

Cristiano invierte su fortuna en múltiples empresas como lo son los gimnasios CR7 Crunch Fitness gracias a un convenio con Crunch Franchise, compañía estadounidense desde 2016.

En 2019, el jugador lanzó su primera clínica de injerto capilar Insparya en Madrid y luego su segunda clínica en Marbella, España. El delantero ya cuenta con 10 clínicas alrededor del mundo y genera ingresos de 100 millones de euros según indica Rpp Fútbol.

Por otro lado, está relacionado con la moda mediante jeans, camisetas y ropa interior para niños y hombres. Sus marcas en este negocio son CR7 Underwear, Denim CR7 y sábanas para la cama CR7 Blankets.

Ronaldo también quiso incursionar en el mundo de las fragancias con Cristiano Ronaldo Fragances así que si le interesa oler bien en diversas ocasiones puede adquirir una.

Pero su mayor insignia son sus hoteles, Pestana CR7 en diversas ciudades como Madrid, Lisboa, Madeira, Nueva York y Marruecos. Estos fueron gracias a su alianza con el empresario Dioniso Pestana.

Su más reciente emprendimiento fue agua alcalina producida en España llamada Ursu 9, de acuerdo con el sitio oficial de Cristiano Ronaldo, es un tipo de bebida que se caracteriza por su pureza y elaboración natural que la protege de cualquier tipo de contaminación.

Este producto proviene de la región El Oso, ubicada en el municipio de Ávila en España.