En el regreso a los entrenamientos de cara al final de año, Andrés Balanta se presentó en Atlético Tucumán como el resto de sus compañeros para empezar los trabajos bajo la dirección de Lucas Pusineri.

El técnico argentino conoce al futbolista colombiano desde que se juntaron en el Deportivo Cali y lo estaba acompañando en su nuevo camino por el fútbol argentino, donde tenía un gran potencial de crecer.

En Win Sports, Andrea Guerrero contó que habló con el entrenador y aunque no mostró los audios sí aseguró que “estaba muy afectado, con la voz entrecortada”. “Me decía: ‘Es que hicimos todo para que no nos dejara, para que se quedara y yo no puedo creerlo. No sé qué voy a hacer ahora’”, relató la presentadora colombiana.

La cucuteña que está en el Mundial Qatar 2022 aseguró que Pusineri “está muy golpeado” por la situación y que la comunicación fue por audios de WhatsApp, pero que no los iba a publicar por respeto a él.

Según Andrea, así fue como Pusineri le contó que fueron los últimos instantes de vida de Andrés Balanta. “Básicamente lo que me contó es que estaban en el calentamiento, habían conversado un rato y de un momento a otro se empezó como a sentir mal y se desplomó. La médica trató de reanimarlo. Lo intentaron durante una hora. Se lo llevaron al hospital, pero de un momento a otro les dijeron que no había nada qué hacer”.

El vallecaucano de 22 años había pasado por Selección Colombia y hace unos años ya había tenido un episodio cardiaco, cuando jugaba para el Deportivo Cali. En su momento se dio un parte oficial, pero no se dijo que tenía que dejar el fútbol.

Como todavía no se conoce la autopsia oficial, las hipótesis sobre su fallecimiento son muchísimas, pero, por el momento, no hay un parte oficial.

La muerte de Andrés Balanta ha provocado muchísimos mensajes de sus excompañeros del Deportivo Cali. En ese club, como en Atlético Tucumán, hay conmoción por lo sucedido con una persona tan joven.