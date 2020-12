Se trata del boyacense Diego Camargo, de 22 años de edad y perteneciente al conjunto ‘Colombia, tierra de atletas’ y quien a partir de 2021 competirá en el ‘WorldTour’ de la UCI.

El juvenil se encontrará en el Education First con los también ‘escarabajos’ Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Daniel Arroyave, antioqueño de 20 años que también acaba de ser fichado.

Jonathan Vaughters, director ejecutivo del elenco norteamericano, declaró en la web de su equipo que Camargo está listo para dar el salto al ciclismo europeo gracias a su gran proyección.

“Es uno de los pocos corredores que ha ganado la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia en el mismo año. Esto habla de su talento. Sus inicios revelan a un campeón del más alto calibre”, apuntó el directivo.

El corredor, por su parte, indicó que se encuentra en óptima forma para asumir el reto: “Quiero contribuir al equipo, dar el 100 %, adquirir mucha experiencia, adaptarme y ojalá ganar algunas carreras”.

Este era un pedalista que estuvo cerca de firmar con el Movistar, según lo indicó Euzebio Unzué, director general de la formación ‘telefónica’, quien en Caracol Radio afirmó que venía adelantando conversaciones para el fichaje. Sin embargo, los acercamientos no tuvieron humo blanco.

La escuadra norteamericana publicó así la noticia: “Nos complace anunciar que Diego Camargo se unirá a nosotros en 2021”.

