El comentarista explicó en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, que decidió “hace rato, y más acentuado ahora, no atender a ningún medio”.

Según contó, en los últimos días solo intervino en 2 espacios diferentes a los suyos, pero para tocar el tema de Diego Maradona.

“A [Julián] Parra, en la básica de RCN Radio, lo atendí para hablar de Maradona… Y Vicky [Dávila] me invitó a Semana para hablar de Diego. No más”, puntualizó.

Pero luego, Carlos Antonio Vélez aclaró que se negó ante otros llamados para hacerle el quite a posibles controversias y a que se saquen de contexto sus declaraciones.

“Me tocó decirle a un montón, empezando por don Julio Sánchez, que no iba a participar porque así evito tergiversaciones y polémicas absurdas”, enfatizó.

Y cerró indicando que para mostrar su punto de vista sobre diferentes áreas tiene su propia franja: “Aquí, en esta tribuna, es en donde tengo la obligación de opinar porque para eso me pagan”.

“Además, yo no soy la noticia, quién dijo que yo era la noticia. Les agradezco las tendencias, que no me preocupan, no me inquietan, no me interesan y sé que muchas no tienen que ver con el fútbol”, concluyó.

En audio, las palabras de Carlos A. Vélez (desde el minuto 9:28):