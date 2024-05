Barcelona está terminando una temporada bastante complicada, pues más allá de que por fin clasificó hasta los cuartos de final de la Champions League después de la salida de Lionel Messi, igual perdió varios compromisos importantes en Liga que lo alejaron de pelear por el título con muchas fechas de anterioridad.

Además, con respecto al técnico ha sido un problema, puesto que Xavi en un principio dijo que iba a dejar el club, unos meses después se arrepintió y confirmó que se iba a quedar y finalmente, hace pocos días, tuvo una discusión con el presidente Joan Laporta y por eso lo más seguro es que no siga en la próxima temporada.

Ante esto, muchos nombres comenzaron a sonar para que reemplace al exfutbolista y en las últimas horas los aficionados se sorprendieron porque el que tiene más posibilidades de dirigir al primer equipo es alguien que es muy ganador, pero que su más reciente etapa con un equipo fue lamentable y por eso se quedó sin trabajo hace casi un año.

Tal como dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, quien es experto en temas de fichajes, transferencias y más, si la salida de Xavi se confirma, la principal opción para llegar al banquillo del equipo catalán es Hansi Flick, exentrenador del Bayern Munich.

Tal como informó el periodista, este es el candidato que más le gusta a Joan Laporta para que dirija al primer equipo, pues entiende que es muy bueno en lo que hace, que llevó al Bayern Munich a ganar muchos títulos y por eso le haría bien al club pensando en el momento complicado que sigue viviendo.

🔵🔴 Barcelona are pushing in contacts with Hansi Flick, he’s been waiting for Barça option as his favorite one for months.

Flick, never in talks with Chelsea and fully focused on Barça option if Xavi will leave the club.

He’s the main option for president Laporta. pic.twitter.com/dl3zptDUGF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024