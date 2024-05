El futuro del futbolista colombiano Luis Díaz sigue siendo una incógnita, pues en Liverpool muchos dicen que lo quieren vender para hacer caja y así renovarle el contrato a Mohamed Salah y Virgil Van Djik, mientras que otros aseguran que se va a quedar porque es uno de los jugadores más importantes del club.

Lo cierto es que ante el rumor de una posible salida, varios clubes han mostrado su interés en él, pero el que más ha sonado ha sido el Barcelona de España, equipo del cual Díaz es seguidor y que en una oportunidad ya había tratado de ficharlo.

De hecho, este martes 14 de mayo surgió la información de que el club buscaría un plan para ficharlo al precio que le ponga el Liverpool, pero ahora fue Xavi Hernández el que aterrizó a los aficionados con esa posibilidad.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Almería correspondiente a la jornada 36 de la Liga de España, al técnico español le preguntaron justamente por los fichajes de cara a la próxima temporada y este respondió que por ahora no hay que hacerse muchas esperanzas porque las condiciones económicas no son las mejores.

“Lo vamos a intentar, pero yo pienso que el ‘culé’, el barcelonista, el aficionado y el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores como el Madrid en España como con el resto de Europa”, dijo Xavi.

Y agregó: “A hoy tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando el entrenador pedía y esos jugadores le traían. Ahora no es así y por eso no estamos en las mismas condiciones de otros clubes que tienen una facilidad mayor con el ‘fair play’ o con una condición económica mucho mejor que la nuestra”.