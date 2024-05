Muy pocos se imaginan, o quizá nadie, que el extremo del Liverpool y la máxima figura de Selección Colombia actualmente pudo haber vestido la camiseta de Millonarios muy joven.

(Vea también: Mamá de Luis Díaz reveló detalles pocos conocidos de la infancia de él: “Me daba rabia”)

Como ya es sabido, el guajiro comenzó su carrera como futbolista profesional en el Barranquilla F. C. y luego debutó en primera división con el Junior de Barranquilla.

Sin embargo, su historia pudo haber sido diferente si se hubiera concretado una posibilidad que tuvo de llegar a las toldas ‘embajadoras’, cuando John Jairo ‘Pocillo’ Díaz lo presentó para que hiciera pruebas.

La desconocida historia se la contó el exjugador de Millonarios —uno de los primeros entrenadores que tuvo Luis Díaz— a Pulzo, en medio de la transmisión del partido que jugó el club bogotano contra Pereira este sábado 11 de mayo.

“Yo lo tuve dos años conmigo y ahí estuvo en formación. Yo lo iba a dejar en Millonarios, pero no pudimos llegar a un arreglo. Él iba a estudiar en una universidad donde yo trabajo. Yo se lo presenté a Millonarios y hablé con Nicolás García, creo que era el gerente deportivo, de que tenía un muchacho en divisiones inferiores”, le relató el exjugador a este medio.

¿Por qué Luis Díaz no pudo llegar a Millonarios?

Según su relato, Díaz incluso tuvo la oportunidad de hacer fútbol con unos jugadores que no viajaron para un partido en ese entonces y que Ricardo Lunari, técnico de Millonarios en esa época, los facilitó. No obstante, ‘Lucho’ no pudo probarse con el equipo por temas económicos que el club no quiso cubrir.

“En la parte económica, sostener a ese muchacho en Bogotá era un dinero grande y ‘Mane’ [su papá] no tenía. Entonces no hubo la posibilidad de tener a ese muchacho aquí porque costaba un dinero mensual para que lo vieran, después Millonarios asumía las cosas”, explicó el ‘Pocillo’.

Pese a no poder probarse con Millonarios, Luis Díaz no dejó nunca de soñar e, incluso, le decía al ‘Pocillo’ cómo se veía en unos años. No obstante, el exjugador de Millonarios no le creía mucho.

“Un día estábamos en reunión con el cuerpo técnico y me dice: ‘Profe, un día no muy lejano, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Voy a jugar en uno de los mejores cinco equipos del mundo y la gente me va a gritar en una final de la Champions ‘Lucho’, ‘Lucho’…’”, recordó John Jairo Díaz en este medio.

Lee También

Por último, agregó: “Yo le dije ‘quite de aquí, hue***, vaya más bien y siga cobrando los tiros libres que dentro de dos días jugamos con Argentina’. Soñaba, soñaba, y miren. Yo creo que no ha tocado techo”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.