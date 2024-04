En la tarde de este domingo 21 de abril, Real Madrid y Barcelona protagonizaron un nuevo clásico, uno de los partidos más llamativos del mundo, que dejó como victorioso al cuadro de la capital española por 3-2 gracias a los goles de Vinicius Junior, Lucas Vázquez y Jude Bellingham en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, más allá de que el partido fue muy entretenido, tuvo goles, momentos de tensión y más, hubo una polémica arbitral que a hoy, varias horas después de terminado el encuentro, aún concentra la discusión de los principales medios de comunicación del mundo.

En el primer tiempo, luego de un tiro de esquina, el futbolista Lamine Yamal rozó el balón con su taco en el primer palo, por lo que este casi que ingresó a la portería, pero al no haber tecnología de la línea de gol en el fútbol español, no se supo con certeza si la esférica cruzó toda la línea y por eso el árbitro dejó seguir el compromiso como si nada.

The entire ball crossed the line.

Lamine Yamal should have been awarded the goal and Barcelona should’ve been a goal up against Real Madrid in the El Clasico. pic.twitter.com/0h4N9IZYgL

— Tessi 𓃵 (@Teesaids) April 22, 2024