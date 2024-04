Este miércoles 24 de abril, el entrenador de 44 años sostuvo una extensa reunión con Deco —director deportivo del F.C. Barcelona— para hacer un balance de su gestión y evaluar la posibilidad de continuar con él como el DT del equipo principal.

Después de al menos una hora, ambos se trasladaron desde las instalaciones del conjunto ‘Culé’ hacia la casa del presidente del equipo, Joan Laporta, para continuar con las conversaciones, según recogió el diario Marca.

Finalmente, y después del diálogo que sostuvieron todas las partes, se decidió que Xavi Hernández cumplirá el año de contrato que le queda, tal y como está estipulado en su contrato, explicó el mismo medio.

Así las cosas, Xavi estará en el banquillo del Barcelona hasta el 30 de junio del 2025, pese a que hace unas semanas había dicho públicamente que se iría del equipo al final de esta temporada.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!

After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.

Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024