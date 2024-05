Por: Gol Caracol

Barcelona busca volver a competir al más alto nivel en Europa. Si bien esta temporada llegaron hasta cuartos de final de la Champions League y se mantuvieron en constante lucha por LaLiga de España hasta el final, la idea es volver a tener aquellos años de gloria en donde el cuadro ‘blaugrana’ era uno de los más temidos del mundo del fútbol.

Para ello, la idea es empezar a reforzarse en ataque y, si bien cuentan actualmente con grandes nombres como Robert Lewandowski, Raphinha o el naciente talento que ya brilla a gran escala, Lamine Yamal, para el equipo que dirige Xavi Hernández no es suficiente y en las últimas horas se viene apuntando que uno de los refuerzos de lujo que buscaría concretar el equipo catalán para la próxima temporada sería Luis Díaz, actualmente en el Liverpool.

No obstante, la única opción del Barcelona no es solo ‘Luchito’, pues, en caso de no lograr su fichaje, el cual es prioridad, habrían otros nombres que también serían del interés de los ‘culés’ que, sea como sea, buscan un extremo rápido y con buen manejo del balón, según el medio Mundo Deportivo.

La lista de figuras con las que compite Luis Díaz para llegar al Barcelona

Nico Williams

Veloz extremo con presente el Athletic Bilbao sería el primero en ser tenido en cuenta para ser uno de los atacantes del Barcelona de cara a la próxima temporada. Actualmente, tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, según Transfermarkt, además de ya haber disputado 120 partidos con los ‘leones’, marcado 19 goles, 23 asistencias y ser uno de los nombres que siempre están en las convocatorias de la Selección de España.

Dani Olmo

Con actualidad en el RB Leipzig, Dani Olmo no es un extremo rápido y con despliegue físico tal como lo tiene Luis Díaz o Nico Williams, eso sí, su velocidad radica en lo mental, pues se ha convertido en uno de los principales asistidores del equipo alemán. Actualmente, tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, ha jugado 148 partidos con los ‘toros rojos’, marcado 29 goles, 34 asistencias, además de también ser uno de los fijos en la Selección de España.

Pepê

Pepê, destacado extremo brasileño con presente el Porto, se ha convertido en el nombre a buscar por muchos de los grandes equipos del mundo para este mercado de transferencias, entre ellos, el Barcelona.

El jugador que también tiene la nacionalidad italiana tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, según Transfermarkt, y, luego de su destacada aventura por Gremio, se ha convertido en una de las piezas claves de los ‘dragones’, marcando 19 goles y 26 asistencias en 145 partidos.

Si bien no ha tenido mucha participación con la Selección de Brasil, ya que solo ha disputado un partido con la absoluta y seis con la Sub-23, se ha convertido en uno de los futuros talentos a tener en cuenta de cara al futuro.

