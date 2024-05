Barcelona de España está terminando la temporada de forma bastante complicada, pues más allá de que se aseguró el puesto de Champions League para la próxima campaña, ahora los problemas internos harían que se cambien los planes que se venían manejando.

(Ver también: Periodista descarta fichaje de Luis Díaz por grande de Europa: “Es casi imposible”)

Y es que el técnico, Xavi Hernández, a principio de año había dicho que no iba a seguir como entrenador debido a los malos resultados, pero luego la situación mejoró y por eso, con apoyo de las directivas, se tomó la decisión de que siguiera con un proceso que, para ellos, venía trabajando bien.

No obstante, esa situación habría cambiado radicalmente en las últimas horas, teniendo en cuenta que en la rueda de prensa previo al juego con Almería, Xavi dijo que el equipo no estaba para competir con otros clubes como el Real Madrid, por ejemplo, y esto habría causado gran malestar en la interna del equipo.

Lee También

En esa atención a medios, Xavi dijo: “Lo vamos a intentar, pero yo pienso que el ‘culé’, el barcelonista, el aficionado y el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores como el Madrid, en España, como con el resto de Europa”.

Y agregó: “A hoy tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando el entrenador pedía y esos jugadores le traían. Ahora no es así y por eso no estamos en las mismas condiciones de otros clubes que tienen una facilidad mayor con el ‘fair play’ o con una condición económica mucho mejor que la nuestra”.