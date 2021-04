Mateo Messi ha atrapado la atención de varios medios y usuarios de las redes sociales, quienes se han sorprendido al ver al hijo de Lionel Messi, por ejemplo, mordiendo a su hermano en la gala del Balón de Oro.

El mismo jugador del Barcelona ha confesado que han tenido que controlarlo: “Lo hemos cortado un poco porque se nos está yendo de las maños”, le dijo a la cadena de radio española RAC1.

En aquella entrevista, el argentino explicó en tono de broma que "a veces la gente se ríe" cuando él cuenta anécdotas de su hijo, pero que, cuando lo conocen, se dan cuenta de que el futbolista no mentía. En el siguiente video, del canal de YouTube de Rac1, podrá ver las declaraciones (minuto 41:55):

Las cámaras han seguido a Mateo Messi, especialmente cuando está con su hermano mayor Thiago Messi, quien ha sido uno de los que más ha sufrido las travesuras.

Por ejemplo, en una gala del Balón de Oro, mientras su padre era homenajeado, Mateo fue captado aparentemente mordiendo la oreja de Thiago, así lo detallará en la siguiente publicación del Barcelona F.C. (segundo 26):

