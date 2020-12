green

En rueda de prensa, el técnico del equipo ‘Verdolaga’ fue claro sobre las posiciones en las que le pidió a los directivos contratar nuevos jugadores.

Defensa central

Centrodelantero

Extremo o mediocampista

Aunque aún no se han conocido los nombres por los que puja, desde hace unos días sí se confirmó que hubo acercamientos con Independiente Santa Fe para la contratación de Fáiner Torijano para la posición de defensa central. No obstante, mientras él continúe en competencia por al final de la Liga BetPlay no se hará ninguna oferta.

Para el lugar de delantero de área actualmente está Jefferson Duque, el gran capitán del equipo. Patriccio Cuchi está a préstamo en el rojo de Bogotá y, si no hay negociación, deberá volver al verde. También se conoce del interés por el argentino Emmanuel Herrera desde hace más de un año, pero es difícil sacarlo del fútbol peruano por el tema económico.

Dentro de las posibles llegadas para jugar como extremo no hay mucha información, pero, por la situación financiera del club, sería un jugador que pueda llegar a préstamo desde un equipo de mediana categoría en el fútbol colombiano.

Los refuerzos que ya confirmó Nacional

Los dos caras nuevas que tiene el verde antioqueño son Jonathan Marulanda, lateral derecho, y Danovis Banguero, lateral izquierdo. Ambos jugadores llegaron luego de un paso por Deportes Tolima, aunque el segundo fue uno de los capitanes del equipo y el primero solo estuvo un año.

También se sumaron a los entrenamientos Neyder Moreno, Nicolás Hernández y Hayen Palacios, futbolistas jóvenes que no fueron tenidos en cuenta por Juan Carlos Osorio en el pasado.

No están buscando otro arquero

Guimaraes, en la misma rueda de prensa, confirmó que, hasta el momento, no llegará otro guardameta, aunque eso puede cambiar con el pasar de los entrenamientos.

Así las cosas, el verde se quedará con Aldaír Quintana como el líder del arco, mientras que Sebastián Guerra y Kevin Mier lucharán por un lugar entre las alternativas del entrenador costarricense.

Esta es la rueda de prensa completa del técnico Alexandre Guimaraes en la que habló de la actualidad del equipo y de los refuerzos para 2021: