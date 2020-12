green

El atacante se pronunció mediante su cuenta de Instagram, en la que consignó que abandonó al conjunto ‘currambero’, donde estaba a préstamo, porque los dirigentes del club no hicieron uso de su opción de compra.

“Mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador”, escribió inicialmente.

Posteriormente, Miguel Ángel Borja tuvo palabras para quienes lo respaldaron mientras vistió la camiseta rojiblanca.

“Quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, expresó.

Finalmente, confesó que no se quería ir y que le gustaría volver: “Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”.

Borja, llegó a Junior de Barranquilla procedente del Palmeiras de Brasil, elenco que ahora tendrá que definir su situación.

Borja se despide de Junior:

Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón.

Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será́. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto.