Por estos días, Atlético Nacional se encuentra peleando dos campeonatos, la Liga BetPlay, donde inició perdiendo (0-1) en los cuadrangulares semifinales, y la Copa Colombia, en la que igualó (1-1) en la final de ida, ambos duelos ante Millonarios.

El ‘Rey de copas’ no ha tenido el protagonismo esperado en este semestre, no obstante; los números no han dejado de respaldarlo, inclusive lo tienen peleando el título.

Pese a los retos de este fin de año, desde ya, hay algunos futbolistas que analizan lo que será su futuro en el club antioqueño. De cara al crucial duelo frente al cuadro embajador por Copa, en el que se define el segundo título más importante del fútbol profesional colombiano, Tomás Ángel habría decidido no continuar en Nacional.

El joven delantero contaba con la posibilidad de renovar su vínculo con la institución verdolaga, pero al parecer, no jugará más para el equipo que le dio la oportunidad de estrenarse como futbolista profesional.

Conforme a la información del periodista Felipe Sierra, Ángel llegó a un buen acuerdo con los directivos de Atlético Nacional, al que arquero de Millonarios le dio increíble gol en final de Copa Colombia.

y será agente libre para inicios del otro año.

Por el momento, se desconoce el destino del atacante de 20 años, sin embargo; este ha sido relacionado con frecuencia con la MLS, pero primero hay que esperar si el club o el futbolista oficializan la desvinculación.

Cabe recordar que Tomás, en lo que va de este semestre, solo ha disputado 9 encuentros, de los cuales únicamente en tres fue inicialista.

El dinero que pierde Nacional con la salida de Tomás Ángel

Con la salida del talentoso delantero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, Nacional perdería un monto económico, teniendo en cuenta que Tomás queda como agente libre.

El adiós de Tomás Ángel, significaría la pérdida de 950.000 euros (4181 millones de pesos), según el portal especializado Transfermarkt.

