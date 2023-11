En los primeros noventa minutos de la final de la Copa Colombia, Millonarios y Nacional empataron 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín gracias a los goles de Dórlan Pabón por parte de Nacional y Leonardo Castro de Millonarios.

Más allá de las anotaciones, el penalti fallado de Castro y mucho más, este fue un juego muy parejo y muy complicado de manejar por parte del árbitro Jhon Hinestroza, ya que fue muy disputado en el medio campo, las faltas fueron recurrentes y hubo acciones que hasta merecieron expulsiones.

De hecho, uno de los duelos que se presentó durante los 90 minutos fue el de David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, contra Jhon Duque, exjugador del cuadro ‘embajador’, quienes se pegaron en todo el partido y las faltas y los choques fueron recurrentes.

Esto es curioso porque ambos jugadores, más allá de la rivalidad en cancha, parecen ser buenos amigos por lo que compartieron en Millonarios, recordando que ambos, incluso, quedaron campeones de Liga en 2017 frente a Independiente Santa Fe.

Por eso, Mackalister, en diálogo con Win Sports, tuvo que salir a explicar lo que había sucedido y el por qué se presentaron tantas situaciones fuertes durante el compromiso.

“Así como él cuando juega contra nosotros, yo me mato cuando juego contra Nacional. Es normal por las camisetas que representamos y es válido. Yo siempre he dicho que Duque es un gran amigo mío, es muy cercano a mi familia y yo soy muy cercano a la suya, pero de esa raya (de la cancha) para allá ya no tenemos familia”, explicó el capitán de Millonarios.