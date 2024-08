El debate se dio en el programa ‘Saque largo’, de Win Sports, en el que estuvo como invitado el entrenador Arturo Reyes para hablar sobre el rendimiento del equipo en la Liga 2024-II.

Fue durante ese espacio que el periodista Pablo Ríos calentó la conversación al preguntarle al estratega samario sobre si Junior es el PSG colombiano; acto que provocó una inmediata respuesta del técnico, quien rechazó la comparación con vehemencia.

Y es que es válido recordar que la connotación que hay con el Paris Saint-Germain no es el del todo positiva más allá de ser un equipo tradicional e histórico de Francia, ya que en los últimos años se ha caracterizado por desembolsar millones de euros para fichar a los mejores jugadores del mundo sin demostrar el mejor fútbol a nivel internacional.

Pablo Ríos: “¿Junior es el PSG colombiano? ¿Sí o no?”.

Reyes: “¿Y por qué no hablan de los otros equipos?”.

Eduardo Luis: “Lo hablamos y concluimos que es es el Junior”.

Reyes: “¿Por qué Junior?”.

Eduardo Luis: “Porque tiene a Mele (arquero de Uruguay); dos grandes centrales; los dos mejores laterales de Colombia…”.

Tal fue la ‘bronca’ de Reyes con la pregunta, que le pidió a Eduardo Luis, conductor del programa, que no lo indujera a mencionar otros equipos y sus jugadores, pues, evidentemente, no le corresponde hacerlo.

Reyes: “Eduardo, no me hagas hablar. No quiero hablar de los jugadores que tienen los otros equipos”.

Eduardo Luis: “Hazte cargo”.

Reyes: “No, no, no. PSG solo gana en Francia”.

Ríos: “¿Junior es el PSG de Colombia?”.

Reyes: “No”.

Eduardo Luis: “Entonces quién es”.

Reyes: “No sé, díganlo ustedes”.

Vea acá el momento en el programa ‘Saque largo’:

¡Se picó todo con el profe Arturo Reyes! ¿Junior es el PSG colombiano? ¡El técnico del ‘Tiburón’ respondió de gran manera! 🦈🔴⚪😁 #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/egzmYNCj2p — Win Sports (@WinSportsTV) August 6, 2024

