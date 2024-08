La hazaña lograda por Ángel Barajas le dio la vuelta al mundo, pues se convirtió en el deportista sudamericano más joven de la historia en conseguir una medalla Olímpica, que a su vez se convirtió en la primera presea para Colombia en la actual edición de la cita deportiva.

Su logro tendrá una recompensa económica, teniendo en cuenta la resolución número 000636 de 25 de julio de 2024, en la que el Gobierno Nacional decretó los incentivos económicos que se les darán a los deportistas que obtengan medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Para el caso de Barajas, que se colgó la presea de plata, el premio en dinero será de 191 millones 100.000 pesos, que equivalen a 147 salarios mínimos legales vigentes.

Luego de conseguir su medalla en los Juegos Olímpicos, el gimnasta cucuteño reconoció que espera llegar a Colombia para celebrar con sus seres queridos y cumplir varias metas que tiene trazadas. Una de ellas se dará precisamente por el dinero que obtendrá como incentivo.

“Tendría que pensarlo [en qué gastar la plata], pero la idea claramente es invertir ese dinero”, dijo en una entrevista Semana.

Aunque no quiso dar muchos detalles sobre lo que quiere comprar con dicha plata, pues muchos pensarían que querría comprarse un carro, una moto o, incluso, viajar, sí dejó claro que quiere invertir ese dinero en algo que le dé frutos más adelante.

“Quiero cosas que me den para el futuro, pues sé que no todo el tiempo voy a vivir de esto. Hay que aprovechar y me gustaría invertir en finca raíz, que son cosas que más adelante dan ganancias”, agregó en la revista.