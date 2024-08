La noticia deportiva de este lunes 5 de agosto en Colombia es la medalla de plata conseguida por Ángel Barajas en gimnasia, que a su vez se convirtió en la primera presea del país en las actuales justas deportivas.

El cucuteño, que creció admirando a una leyenda de la gimnasia colombiana como Jossimar Calvo, hizo historia y se convirtió en el medallista más joven en una prueba individual masculina de gimnasia desde el 24 de septiembre de 1988.

Pero para lograr ese hito deportivo, el joven atleta ha tenido que dedicar más de 12 años de trabajo y disciplina, durante los cuales ha tenido que alejarse de varios espacios y momentos que una persona de su edad suele disfrutar. Por ejemplo, el hecho de no tener novia es un punto clave para su carrera.

Así lo aseguró en una entrevista que dio recientemente para el programa Los Informantes, de Caracol TV, en el que explicó por qué no tiene pareja sentimental.

“No creo que sea muy bueno tener una novia que no sepa nada del deporte. Ella va a querer salir a fiestas, tomar algo, pero si no entiende que uno es deportista y que tiene que alejarse de esas cosas, no sería bueno para uno”, dijo el joven atleta en el mencionado medio.