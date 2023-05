Daniel Cataño salió lesionado del partido entre Millonarios y La Equidad, que terminó empatado sin goles, dejando así el segundo puesto y la cabeza del Grupo B en los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2023. Y ese fue el tema central de la atención a medios posterior, ya que los periodistas apuntaron a Alberto Gamero por poner a sus figuras.

Aunque los ‘embajadores’ llegaban clasificados de forma anticipada, el técnico samario decidió apostar por el llamado ‘punto invisible’ y necesitaba, por lo menos, un empate contra ‘los aseguradores’. Pero al buscar el resultado positivo, también arriesgaba a gran cantidad de los titulares, tanto para el inicio de la fase semifinal de Liga, como para la instancia final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

Todos estos ingredientes llevaron a que hinchas y algunos periodistas, vieran la decisión de Gamero como negativa para Millonarios. Y es que, aparte de la lesión de tobillo de Daniel Cataño, también salieron con problemas físicos Luis Carlos Ruiz y David Macalister Silva.

Alberto Gamero justificó por qué puso a Daniel Cataño en Millonarios vs. La Equidad

Después del empate 0-0, Gamero destacó que fue un “partido trabado, intenso, de muchas faltas, de finales, duro”, dejando entender que sí hubo riesgo para sus futbolistas principales. Pero empezaron a llegar las preguntas de la prensa sobre los jugadores que salieron con problemas y el DT quiso hacer un llamado a la calma:

“Lo de Cataño es un esguince de tobillo, no lo vamos a ocultar, vamos a esperar a ver el tiempo que nos va a dar el departamento médico. Lo de Ruiz fue una descompensación, viene sin jugar hace rato, con el inconveniente de las descompensaciones que le dan; no fue golpe, no fue nada más y optamos por sacarlo. Lo de ‘Maca’, yo tenía presupuestado que salieran hoy”.

Según Gamero, Cataño está descartado para el inicio de los cuadrangulares, que será de visitante contra Independiente Medellín, mientras que los casos de Silva y Ruiz quedan a definirse. Pero al ver a Cataño salir cargado por sus compañeros, quedó la preocupación y periodistas partidarios insistieron en preguntar sobre el tema, llevando a que el técnico se incomodara.

“Cataño no jugó en Tunja, jugó hace ocho días, ¿cuándo lo voy a poner a jugar? Nosotros teníamos presupuestado que jugara el miércoles y no jugara el sábado, mucho más en Tunja. Era evitar lesiones y por eso no fue ninguno allá”, así justificó el samario que en la visita al Boyacá Chicó haya llevado un equipo suplente, dejando a los titulares para cerrar en casa con La Equidad.

El tema siguió y las respuestas mostraban que la paciencia de Gamero estaba acabándose, algo que pocas veces pasa. Por eso explicó que lo que le pasó a Daniel Cataño, que ya aseguró suturo en el azul, es común y podía pasar en cualquier momento: “Un jugador se lesiona hasta en un entrenamiento, sobre todo de un tobillo. Si me dicen que fue molestia muscular o porque lo llevamos a Tunja y porque lo metimos a jugar aquí, me estaría lamentando. Eso le pasa a cualquier jugador, hasta jugando en el patio de la casa uno se dobla un tobillo”.

Y llegando al final de la atención a los medios, hubo otro interrogante sobre Cataño y su titularidad, lo que llevó a que el entrenador tomara un respiro, le pegara un par de golpes a la mesa y subiera el tono. Dijo que, si le querían echar la culpa, entonces él aceptaba todo:

“Me están haciendo preguntas y [digo] muy respetuosamente: Si tengo la culpa de lo que pasó, me la echo, no hay problema. Pero estamos hablando y me están haciendo preguntas de lo que pasó hoy. Si hubiera pasado en Tunja, la misma pregunta me hacen –¿Por qué puso a jugar al equipo en Tunja?–. Nadie es adivino, yo no soy adivino”.

Para cerrar el tema, Alberto Gamero recordó que Álvaro Montero se lesionó calentando, Omar Bertel se lesionó antes de un partido y que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, volvió a darle gusto a tantos que lo señalaron: “Si la lesión de Cataño es culpa del profesor Gamero, porque lo puso, yo me echo la culpa y no hay problema”.