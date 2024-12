Así como muchos andan pendientes de restricciones viales en Colombia, hay un punto que parece determinante conocer en medio de la movilidad que se presenta en las carreteras del país.

¿Para qué sirve la señal de tránsito de MIN en Colombia?

La señal de tránsito con letra MIN acompañada de un número indica que esa es la velocidad mínima en la que un conductor debe transitar por el sector correspondiente en la carretera.

Así lo explicó una agente de Colombia en una instrucción replicada por la cuenta de YouTube de Forensics, expertos en el tema y que para este caso aclaró un punto determinante para un aviso muy frecuente en las vías.

Lo llamativo es que esta no es una de las señales de tránsito fundamentales en Colombia, por lo que a pesar de lo importante de su significado no sobresale en muchos espacios. Incluso, resulta oportuno pues no falta quien piense que es un aviso sobre minutos en la vía o algo así.

A pesar de ello, la señal de tránsito con letra MIN acompañada de un número permite establecer un aspecto clave en la seguridad y un peligro latente si es que el ritmo en cuestión no se sigue.

¿Qué pasa si se va a menor velocidad de la exigida en carretera?

La velocidad en las vías es un límite establecido por razones de seguridad vial. Circular a una velocidad inferior a la permitida puede provocar diversas situaciones, algunas de ellas peligrosas:

Obstrucción del tráfico: al ir más lento de lo normal, se puede causar una congestión en la vía, lo que puede provocar frustración en otros conductores y aumentar el riesgo de accidentes por maniobras bruscas para rebasar.

al ir más lento de lo normal, se puede causar una congestión en la vía, lo que puede provocar frustración en otros conductores y aumentar el riesgo de accidentes por maniobras bruscas para rebasar. Mayor riesgo de ser impactado por detrás: los vehículos que circulan a una velocidad mayor pueden no tener suficiente tiempo para reaccionar y frenar a tiempo si el vehículo más lento no mantiene una distancia de seguridad adecuada.

los vehículos que circulan a una velocidad mayor pueden no tener suficiente tiempo para reaccionar y frenar a tiempo si el vehículo más lento no mantiene una distancia de seguridad adecuada. Dificultad para mantener el carril: en vías con curvas o pendientes, circular a baja velocidad puede dificultar mantener el vehículo en el carril, aumentando el riesgo de salirse de la vía o colisionar con otros vehículos.

en vías con curvas o pendientes, circular a baja velocidad puede dificultar mantener el vehículo en el carril, aumentando el riesgo de salirse de la vía o colisionar con otros vehículos. Mayor desgaste de los frenos: frenar con frecuencia para mantener una velocidad baja puede provocar un desgaste prematuro de los frenos, lo que a la larga puede generar problemas de seguridad.

frenar con frecuencia para mantener una velocidad baja puede provocar un desgaste prematuro de los frenos, lo que a la larga puede generar problemas de seguridad. Mayor consumo de combustible: en algunos casos, circular a una velocidad muy baja puede aumentar el consumo de combustible, ya que el motor trabaja de manera menos eficiente.

Circular a una velocidad excesivamente baja puede ser sancionado, por lo que es clave aplicarlo por temas de seguridad vial.

¿Cuáles son los límites de velocidad en Colombia?

Los límites de velocidad en Colombia, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, varían de acuerdo con el tipo de carretera, por lo que estas son las restricciones en cada caso:

30 km/h en zonas escolares y residenciales.

50 km/h en vías urbanas y municipales.

80 km/h en vías rurales.

90 km/h en carreteras nacionales y departamentales.

120 km/h en vías de doble calzada sin cruces peatonales.

La multa por incumplir las medidas de velocidad en 2024 es de 650.000 pesos, por lo que parece oportuno no solo conocerlos por los excesos sino por no andar con la rapidez requerida.