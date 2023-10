Manejar, para muchas personas, es una situación preocupante, estresante y hasta traumática, por lo que por más de que tengan licencia de conducción activa, casi nunca conducen por las calles para evitar momentos complicados.

De hecho, uno de los momentos más difíciles de aprender es parquear, ya que cuadrar los espacios no es una tarea sencilla y ubicar bien el carro entre las líneas, tampoco.

Además, algunas personas creen que basta con darle para atrás, dejar el carro en primera para que no lo muevan, poner el freno de mano y listo, ahí ya puede bajarse del carro con total tranquilidad, pero no, hay incluso un orden para no afectar la caja de cambios u otros elementos del vehículo.

En qué momento poner el freno de mano

Tal como explicó la página R5 en X, antes Twitter, a diferencia de lo que muchas personas creen, el freno de mano no se pone al final, cuando ya el carro está incluso apagado, sino justo después de poner el vehículo en neutro.

De hecho, tampoco toca apagar el carro cuando se mantenga en el cambio, ya que eso afectará la caja, la cual si se daña, saldrá muy costoso repararlo.

Teniendo esto en cuenta, luego de que acomodó su carro entre los espacios y quedó conforme con cómo quedó estacionado, lo que debe hacer es poner el carro en neutro para quitarle la presión a la caja de cambios, luego soltar el ‘clutch’, mantener el pie en el freno, en ese momento sí poner el freno de mano para que el carro no se mueva y, finalmente, ahí sí apagarlo y sacar la llave.

Si no se hace eso, explicó la página, todo el peso del carro no quedará soportado sobre el freno como debería, sino en la caja de cambios, causándole un gasto mucho más rápido.

Tenga en cuenta que si no sigue estas recomendaciones sobre el cuidado del motor y del resto de elementos del vehículo, en cualquier momento podría fallar de manera importante y mandarlo al taller puede salir bastante costoso.