La industria del automóvil está llena de modelos que han dejado huella, ya sea por su estilo, desempeño o innovación. Sin embargo, también existen vehículos que son registrados por razones menos halagadoras.

Tal es el caso del Pontiac Aztek, un modelo que, según diversas fuentes especializadas y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Bard de Google, ha sido catalogado como uno de los automóviles menos exitosos de la historia.

Lanzado al mercado a principios de los años 2000 bajo el sello de Pontiac, una de las filiales de General Motors, el Aztek fue pensando para cautivar a un público amante de la aventura. Su concepto buscaba fusionar la funcionalidad de una minivan con el espíritu todoterreno de los SUV, todo envuelto en un diseño vanguardista y poco convencional. Sin embargo, la propuesta terminó alejando a los potenciales compradores.

¿Por qué el Pontiac Aztek es considerado el peor SUV de la historia?

El principal inconveniente del Aztek radicó en su apariencia, ampliamente criticada tanto por el público como por la prensa automotriz internacional. Medios como Time Magazine incluyeron al Aztek en su listado de ‘Los 50 peores inventos de todos los tiempos’, destacando que su carrocería asimétrica y las agresivas líneas angulosas no convencieron a la gran mayoría de usuarios.

Sitios especializados como Edmunds lo describieron como: “Un intento fallido de ser moderno”, mientras que las ventas quedaron muy lejos de las proyecciones iniciales: General Motors esperaba comercializar 75.000 unidades al año, pero en su primer ciclo solo se vendieron poco más de 27.000. Más allá de lo estético, el Pontiac Aztek se enfrentó a serios problemas mecánicos.

Los compradores reportaban fallas frecuentes en la transmisión, la electrónica y la suspensión, factores que deterioraron rápidamente la reputación del modelo en cuanto a confiabilidad. Esta situación, sumada al elevado precio en comparación con otros vehículos del segmento y un interior calificado como poco atractivo por sus acabados en plásticos duros, terminaron de sellar su destino comercial.

Especialistas citados por portales como Car and Driver resaltan que el Aztek intentó ser muchas cosas al mismo tiempo: una SUV, una minivan y un auto urbano; no logró destacarse con contundencia en ninguna de ellas. Incluso sus innovaciones, como una carpa que se podía adaptar al maletero, fueron vistas como simples trucos de ‘marketing’ y no como verdaderas soluciones para los usuarios.

El fracaso comercial del Aztek se ha considerado un elemento determinante en la desaparición definitiva de la marca Pontiac, que dejó de operar en 2010 tras enfrentar múltiples desafíos en el mercado. Años después, la aparición del Aztek en la serie ‘Breaking bad’, donde era conducida por el personaje Walter White, le dio un estatus de “vehículo de culto” dentro de la cultura pop y revivió el interés en torno a su historia, aunque no logró redimir su fallida imagen en la industria.

