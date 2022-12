La marca de automóviles americana Ford lanzó un ‘recall’ o advertencia este lunes, por el riesgo de incendio de dos de sus camionetas que sacaron al mercado recientemente y que son comercializadas en el país.

La compañía espera retirar 519.000 vehículos. Aunque la mayoría de las referencias se comercializaron en Estados Unidos, varias también fueron vendidas a países de América Latina y Europa.

(Le puede interesar: Reconocidas empresas de carros piden llevar unos modelos a revisión por fallas)

¿Qué referencias retirará Ford del mercado y por qué?

Los modelos son la Ford Escape entre los años 2020 y 2023 y la Ford Bronco Sport 2020 y 2023. De acuerdo con información del Wall Street Journal, la marca de automóviles ha recibido más de 20 reportes de incendios en estos carros, más específicamente bajo el capó.

Ese mismo diario aseguró que los investigadores encontraron una grieta en uno de los inyectores de los carros, que causan una fuga de combustible, el cual se filtra por la culata y puede salir por superficies calientes como el exosto.

Lee También

De acuerdo con Carscoops, las unidades afectadas en Estados Unidos son 333.342 que corresponden a Ford Escape y otras 188.436 Bronco Sport. En el resto del mundo se reportan unas 114.000 camionetas con problemas.

¿Cuántas referencias de esos carros se vendieron en Colombia?

Aunque no se ha dado un pronunciamiento oficial de la marca en Colombia, lo cierto es que esos modelos no se comercializaron oficialmente en el país, pues los afectados tienen un motor Ecoboost de 1,5 litros y los carros que se venden bajo esa referencia en Colombia vienen equipados con un motor diferente de 2.0 litros, que no reporta ningún error actualmente.

Según cifras de Andemos, durante el año se comercializaron 656 modelos de Ford Escape y 655 modelos de Ford Bronco Sport en el país.