La marca de automóviles francesa lanzó la sexta generación de su clásico Renault Clio, ahora en versión híbrida. Este modelo representa un paso importante hacia una gama de vehículos sostenibles, sin perder la funcionalidad y el minimalismo que caracterizan a la marca.

El nuevo Renault Clio, con dimensiones compactas de 4,12 metros de largo y 1,77 metros de ancho, presenta un diseño más maduro y deportivo que sus predecesores.

La gran novedad es su tecnología híbrida, que combina motores eléctricos y de combustión. Esta opción permite al vehículo alcanzar una autonomía de hasta 1.000 kilómetros.

Renault busca electrificar progresivamente su oferta, alineándose con la tendencia global de reducir el impacto ambiental del transporte. La marca ya cuenta con otros modelos eléctricos e híbridos, como el Twingo eléctrico, consolidando su compromiso con la sostenibilidad.

Aunque la venta del Clio híbrido se enfocará principalmente en Europa, se espera que despierte interés en Latinoamérica, donde este modelo y la marca han tenido buena recepción en el pasado.

Renault ya ofrece otros modelos familiares y SUVs híbridos, como el Renault Espace y el Symbioz, que combinan motores de gasolina y eléctricos para optimizar rendimiento y consumo. Algunos modelos alcanzan entre 140 y 200 caballos de fuerza, garantizando eficiencia energética sin sacrificar potencia.

¿Cuánto vale el Renault Clio 6?

Este modelo híbrido completo, conocido como E-Tech 160, ofrece una potencia de 160 caballos de fuerza y se ofrece en varias versiones y niveles de equipamiento.

De acuerdo con la emisora, el precio de la versión básica en España es de 23.269, alrededor de 100 millones de pesos colombianos. Sin embargo, la versión intermedia, Techno, se ofrece por €25.900 mientras que la versión deportiva Esprit Alpine parte de €27.600, según informa Welt.

Características del Renault Clio 6

Presenta un diseño más evolucionado y deportivo que su predecesor. Mide 4,12 metros de largo, 1,77 metros de ancho y cuenta con una distancia entre ejes de 2,59 metros.

De acuerdo con El Carro Colombiano, su altura libre al suelo es de 14,2 centímetros, mientras que el maletero ofrece hasta 391 litros en las versiones de combustión (la versión híbrida reduce ligeramente este espacio).

En el interior, este modelo destaca por su tecnología avanzada y conectividad moderna. Incorpora el sistema multimedia openR Link con integración de Google Maps y Google Assistant, así como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Según Autonoción, el vehículo incluye una doble pantalla de hasta 10,1 pulgadas y utiliza materiales reciclados en el 33,7 % de su cabina, reforzando el enfoque ecológico de Renault.

La versión E-Tech full hybrid 160 CV que combina un motor térmico 1.8 L de ciclo Atkinson con dos motores eléctricos y una caja automática multimodo sin embrague.

Este conjunto ofrece un consumo promedio de 3,9 litros por cada 100 kilómetros y emisiones de CO₂ de 89 g/km. También están disponibles versiones gasolina TCe 115 CV y gasolina/GLP ECO-G 120 CV, pensadas para distintos tipos de conductor, según Autonoción.

Además, se posiciona entre los más equipados de su segmento. Incluye hasta 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos control de velocidad adaptativo, cámara 360° y frenada de emergencia automática, brindando mayor confianza y protección al volante.

