Para muchas personas que disfrutarán sus vacaciones de mitad de año y que desean vivir un plan de deporte extremo cerca a la capital y a un bajo precio, podrán hacerlo en un destino que queda a solo una hora de la Terminal Satélite del Norte.

Se trata del parque rocas del Abra que queda entre los municipios de Zipaquirá y Tocancipá, en la que predomina la escalada en placa y no supera los 30 metros de altura, con grados de inclinación que van desde los 5.9 hasta los 5.13, siendo perfectos para personas con nivel bajo o medio de experticia.

Acá, el proceso de escalada en el parque:

Para llegar al sitio en transporte público, se toma un bus intermunicipal que salga desde la Terminal Satélite del Norte hasta Tocancipá, su costo es de 7 mil pesos. Una vez que llega al destino, toma otro bus que vaya para Zipaquirá que lo dejará al frente del parque, tiene un costo de 3 mil pesos.

El costo de la entrada es de 10 mil pesos, se recomienda llevar alimentos y bebidas hidratantes acordes a la actividad, ya que la exigencia física es alta y dura alrededor de dos horas. Igualmente, llevar ropa cómoda e impermeable.

También se puede aprovechar para meditar, pues es un sitio con un alto valor ancestral que tiene en sus rocas obras de arte rupestre, pasajes, cuevas, muros de piedra y monolitos.

Para los mamos y abuelos indígenas del territorio, es importante no alterar el lugar, por lo que no permite acampar y encargan a los visitantes cuidar del espacio, no arrojando basura ni dañando las pinturas de sus muros.

