Un año después del inicio de la enfermedad que ha dejado más de 2,2 millones de muertos, la atención se centra actualmente en las campañas de vacunación y las variantes del virus.

Sin embargo, el ‘covid largo’ merece también la atención urgente de la comunidad científica, explica Janet Díaz, responsable del equipo clínico a cargo de la respuesta al coronavirus, en una entrevista a con la agencia AFP delante de la sede de la OMS en Ginebra.

Si algunos estudios comienzan a correr el velo, sigue sin saberse por qué algunos enfermos de COVID-19 muestran luego durante meses síntomas como un cansancio extremo, dificultades respiratorias o problemas neurológicos y cardiacos a veces graves.

“Todavía hay mucho para aprender pero confío en la movilización de la comunidad científica”, afirma la doctora Díaz.

