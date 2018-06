Aunque el miembro masculino no cuente con un hueso, se habla de fractura porque hay una ruptura en la túnica albugínea, que es la estructura encargada de proteger las partes internas del pene y que hace posibles las erecciones, mencionó el medio.

Y aunque las cifras no sean muy grandes y se vea esto como otro mito del sexo, según un estudio publicado por Advances in Urology hay posiciones sexuales que suponen un mayor riesgo para los hombres, y son estas:

La vaquerita: el control que tiene la mujer en esta posición puede ser peligroso, ya que puede que en algún momento del acto el pene se salga (completa o parcialmente), ella continúe con sus movimientos y el miembro choque con su entrepierna, o se doble al tratar de entrar nuevamente, ocasionando la fractura.

El perrito: los investigadores aseguran que al menos el 28 % de las fracturas de pene son producidas al realizar esta posición.

El golpe producido sobre el hueso pélvico hace que el pene esté más expuesto. En esta posición el sexo es más duro y se logra una penetración profunda, lo que emociona más al hombre.

El misionero: sí, es la posición más común en el sexo, hay quienes aseguran que es monótona y aburrida, pero eso no le quita lo peligrosa.

El estudio concluyó que el 21 % de las fracturas se dan gracias a esta pose, pues el hombre tiene gran poder, provoca una penetración profunda y también es propicia para tener sexo duro.

Nota: la única forma de recuperarse de una fractura de pene es mediante una cirugía y la recuperación requiere varias semanas. Si no se acude al médico de forma inmediata, el hombre podría desarrollar disfunción eréctil, fuertes dolores y problemas de curvatura del pene.