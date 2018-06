El canal de YouTube de la española Basic, Sex Place TV, invitó a la actriz porno Eva para explicar cómo se ponen los condones con los pies.

Es importante recordar que, aunque sea excitante, los preservativos no se deben destapar con la boca, pues pueden romperse y así producir un embarazo o una enfermedad. Con lo anterior claro, este es el paso a paso:

Colocar condón con los pies: Una vez abierto, el hombre debe sujetar el condón en la punta mientras que la mujer con la ayuda de los dedos gordos y la planta superior de los pies lo baja suavemente (sin usar medias), dando ligeros masajes sobre el miembro (hay que tener cuidado con las uñas de los otros dedos porque se puede rasgar).

Se debe bajar de una forma firme, sin ejercer demasiada presión sobre la zona, para no lastimar el pene ni dañar el preservativo. Puede que esta técnica no sea muy atractiva para muchos, pero estas recomendaciones seguramente agradarán a quienes tienen cierto gusto por los pies.

Nota: Cuando se haya terminado de poner, la mujer puede dedicar algunos minutos en masajear el pene con los pies sin demorar mucho, pues la erección podría acabarse.

Dentro del video también hablaron de por qué no hacerlo con la boca, que es una técnica más común, pero poco recomendada, ya que según ellas no es sexy; si se tiene algún ‘piercing’ en los labios se puede romper, los dientes también son un peligro y el lubricante no llegará a la vagina.

