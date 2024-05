Así como causa curiosidad cuál es el vuelo más largo en el mundo sobre el mar, provoca mucho interés saber acerca de algunos de los lugares que son considerados prohibidos para los seres humanos.

¿Cómo son los lugares del mundo prohibidos para seres humanos?

Hay varios sitios a nivel mundial a los que las personas tienen prohibido o restringido el acceso por diversas razones, que pueden incluir motivos de seguridad, preservación ambiental, protección de la vida silvestre, riesgos para la salud o razones políticas. Algunos de estos son:

Isla Sentinel del Norte, India: habitada por la tribu sentinels, uno de los últimos grupos indígenas no contactados en el mundo. El acceso a la isla está estrictamente prohibido debido al riesgo de conflicto y a la necesidad de proteger la tribu y su cultura. Poveglia, Italia: esta isla cerca de Venecia fue utilizada como lugar de cuarentena para personas con enfermedades contagiosas en el pasado. Ahora está cerrada al público debido a preocupaciones sobre la seguridad estructural de los edificios abandonados y la presencia de asbesto. Svalbard Global Seed Vault, Noruega: esta bóveda de semillas subterránea está diseñada para almacenar semillas de cultivos de todo el mundo en caso de un evento global catastrófico. La bóveda está ubicada en la remota isla ártica de Svalbard y solo se puede acceder con un permiso especial. Zona de Exclusión de Chernóbil, Ucrania: después del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, se estableció una zona de exclusión de alrededor de 30 kilómetros alrededor del reactor dañado. El acceso está restringido debido a los altos niveles de radiación. Isla de las Muñecas (Isla de las Muñecas), México: esta isla en los canales de Xochimilco está adornada con muñecas colgadas en los árboles. Se dice que el cuidador de la isla, fallecido en 2001, ponía las muñecas como ofrendas para el espíritu de una niña ahogada. Aunque se puede visitar, no es un destino oficialmente reconocido y puede ser inseguro. Isla Gruinard, Escocia: durante la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo pruebas de armas biológicas en esta isla, dejándola contaminada con ántrax. Estuvo cerrada al público durante décadas, pero ahora se considera segura después de una limpieza extensa. Área 51, Nevada, Estados Unidos: esta base militar altamente clasificada ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración durante décadas. El acceso está estrictamente prohibido y está rodeado de secreto debido a las pruebas de aeronaves y tecnología militar experimental.

Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más en el mundo a los que el acceso está prohibido o restringido por diversas razones.

Lee También

¿Qué lugar es en donde nunca es de día?

El sitio en la Tierra donde nunca es de día es el Polo Norte y el Polo Sur durante ciertas épocas del año, específicamente durante los solsticios de verano e invierno. Durante el solsticio de verano en cada polo, el sol permanece por encima del horizonte las 24 horas del día, lo que se conoce como “día polar”.

Por el contrario, durante el solsticio de invierno en cada polo, el sol nunca se eleva sobre el horizonte, lo que se conoce como “noche polar”. Esto se debe a la inclinación del eje de la Tierra en relación con su órbita alrededor del Sol, lo que resulta en la prolongación de los días y las noches polares en estas regiones extremas.

¿Qué país no aparece en el mapa?

La República de Artsaj, también conocida como Nagorno-Karabaj, es un territorio montañoso ubicado en el Cáucaso, entre Armenia y Azerbaiyán calificada por la Revista 5W como un “país que no aparece en los mapas”.

Actualmente, Artsaj no está reconocido como un estado independiente por ningún miembro de la comunidad internacional, con la excepción de tres estados con reconocimiento limitado: Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria.

Precisamente, la razón por la que Artsaj no aparece en la mayoría de los mapas es porque no es reconocido como un estado independiente por la comunidad internacional. Eso conlleva a que no tenga acceso a muchas de las instituciones y beneficios del sistema, como la membresía en la ONU.

La situación política de Artsaj también es compleja y controvertida, lo que dificulta que los cartógrafos la representen de manera neutral. Aun así, algunos mapas, especialmente aquellos publicados por Armenia o Artsaj, sí muestran la región como un estado independiente.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.