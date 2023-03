Joseph DeRuvo Jr. es un hombre que ha vivido en Estados Unidos y durante 20 años no ha utilizado zapatos por la enfermedad que padece.

Según el portal de CNBC, DeRuvo dio las razones por las que lleva tantos años sin utilizar ningún tipo de calzado: la primera tiene que ver con su salud y una condición médica que padece.

Razones por las que Joseph DeRuvo Jr. lleva sin usar zapatos durante 20 años

El fotógrafo, según su perfil en Instagram, tiene un juanete (un bulto de hueso que se forma en la articulación de la base del dedo gordo del pie) que no puede ser operado porque tiene una alergia al metal.

La segunda es un tema más personal, ya que tiene un problema de ansiedad y, según él, andar sin zapatos lo ayudan a tratar ese problema.

“Cuando mis pies no tocan el suelo, me siento un poco más tenso que de costumbre. Pero cuando puedo sentir el suelo, realmente me ayuda y me da paz”, dijo DeRuvo.