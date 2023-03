Las compras en línea hoy en día son primordiales para muchas personas, pues ahora es posible adquirir una infinidad de productos con tan solo un clic, sin embargo, parece ser que no todos terminan muy contentos con sus compras.

Así le ocurrió a Laura, quien decidió contar en redes sociales lo que le pasó tras pedir por una aplicación de compras en línea. Y es que al parecer la joven ya había dado por perdido su dinero al comprar un llavero de Harry Potter que nunca llegó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

Sin embargo, después de varios años, exactamente 5, su adquisición finalmente llegó algo que ella no podía creer: “Me acaba de llegar un llavero de @AliaExpressES que pedí el 1 de mayo del 2017”.

Por supuesto, la publicación se hizo viral debido a la tardanza de la entrega sumando más de 2.6 millones de visualizaciones; internautas no dudaron en dejar sus comentarios: “Nunca es tarde”, “Todo llega a quien sabe esperar”, “ja, ja, entonces tengo fe de que mi luces led que pedí por 6 euros en 2017 llegue”, “a mi me paso lo mismo 2 años después de terminar una relación, me llegaron dos collares de corazones que se los iba a regalar por san Valentín y nunca llegaron. A día de hoy aún guardo los collares con mucho cariño”.

Y es que el caso llegó incluso a la marca, quien no dudo en dejar un mensaje en el ‘post’ de Laura, a pesar de que muchos creerían que era un mensaje pidiendo disculpas lo cierto es que hasta la marca decidió bromear con la situación: “La paciencia es la madre de todas las ciencias, Laura”.