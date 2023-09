Este mes de septiembre estará cargado de energía de los astros, los expertos en predicciones han señalado que este mes será importante para el crecimiento de cada signo; tendrán experiencias y aprendizajes que ayudará a cada persona a mejorar en sus errores.

(Vea también: Paraísos a los que debería viajar, en pleno Mercurio retrógrado, según su signo zodiacal)

Septiembre inicia con seis planetas retrógrados, el mes será tiempo de revisión que se debe agradecer y tomar con calma, pues se está entregando una ventaja previa a los eclipses de octubre; el mes iniciará con la Luna Llena en Piscis.

Este es el horóscopo de septiembre 2023 para cada signo

Los signos podrán iniciar el mes de septiembre con una luna llena que cerrara el mes de agosto, esta energía pide darle fin a un ciclo, proceso o una etapa que ya no tiene lugar en la presente vida que llevan los signos, esto se aproxima para cada signo en septiembre:

Aries. La energía de los astros te traerá cierres de ciclos y respuestas a temas que tienen que ver con pareja y trabajo; la luna de inicio de mes será importante porque anuncia finales definitivos para los primeros días del mes.

Tauro. En el amor… La influencia de Urano en tu signo no te favorece y podrías caer en una rutina con tu pareja. Parece que todo te da igual, así que ponte las pilas y saca tu lado más pasional a la hora de mantener relaciones íntimas.

Géminis. Venus te favorece y te sentirás con tu autoestima por las nubes. Pero no te vendrá mal poner un poco sentido común en lo que haces y más si tienes pareja, porque tendrás más de una oportunidad de ligar.

Cáncer. Te encontrarás con cambios con los que no cuentas. Procura relajarte y poner todos tus conocimientos en lo que emprendas, así no tendrás ningún problema para conseguir el éxito que te mereces.

Leo. Tu economía te puede dar una sorpresa y puedes recibir un dinero con el qué no cuentas que te vendrá de maravilla, no te compliques con compañeros del trabajo que solo busquen arruinar tu día.

Lee También

Virgo. Tu pareja te hará dudar de sus sentimientos a consecuencia de la influencia de la Luna en tu signo, sobre todo con la luna llena del 19 de septiembre.

Libra. No pierdas más el tiempo. Si tu corazón no tiene dueño, abre la puerta. Llega a tu vida por medio de un amigo la persona de tu vida; de seguir en línea de caprichos tendrás problemas con tu pareja.

Escorpio. Marte no te favorece. Procura tener los nervios bien templados y no dejes que por culpa de un compañero se te estropee tu jornada; no te dejes asesorar y mucho menos ayudar.

Sagitario. Si estás buscando empleo, no desistas porque tienes todo a tu favor para conseguir lo que llevas buscando desde hace mucho tiempo, tu economía te permitirá realizar una inversión que será muy beneficiosa para tus ahorros.

Capricornio. Déjate llevar en todo momento por los sentimientos que tienes por tu pareja. Es la única manera de vivirlo con intensidad y afianzar la relación

Acuario. En el fondo, eres una persona muy romántica y lo sueles evitar más de lo que deberías. Pon un poco de tu parte y conquista de nuevo a tu pareja, renueva la relación.

Piscis. No te compliques la vida con tus compañeros y mucho menos pierdas el tiempo en discusiones que no te llevan a nada. Si sigues en tu línea, tu trabajo saldrá perfecto.