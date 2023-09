Iniciamos una semana más de septiembre y por fin nos estamos acercando a finales de este 2023, pero antes de ello y sin ir tan deprisa, Mhoni Vidente nos dice que depara el destino y los astros en los horóscopos semanales que abarcan del 18 de septiembre y hasta el 22 del mismo mes.

Aries

Durante esta semana, Aries experimentará una influencia positiva de los aspectos planetarios que les brindará claridad mental y buenas noticias financieras. Sin embargo, es importante discernir consejos beneficiosos de posiblemente perjudiciales. Para los hombres de Aries, las dificultades en las relaciones han llevado a buscar consuelo en una amiga cercana, pero deben evitar usarla para llenar vacíos emocionales.

Las mujeres de Aries se sienten desilusionadas por las actitudes de sus parejas, relacionadas con problemas laborales. Se aconseja una conversación sincera para aclarar malentendidos y fortalecer la relación. El lunes marca el comienzo de un ciclo de prosperidad económica.

Tauro

Durante los próximos 7 días, Tauro experimentará una fuerte influencia planetaria que les ayudará a resolver conflictos y les brindará una abundante energía para enfrentar desafíos con determinación. En el trabajo, se aconseja evitar la complacencia y dar lo máximo para mantener una buena reputación profesional. Se prevé una suma inesperada de dinero relacionada con bienes raíces.

En el ámbito amoroso, las mujeres de Tauro han aclarado sus dudas y fortalecen sus relaciones, mientras que los hombres han decidido dar espacio a una mujer de interés para resolver sus asuntos sentimentales. Esta decisión se considera sabia a largo plazo.

Géminis

En general, tu vida está en un buen camino, pero es importante estar consciente de personas envidiosas que podrían intentar perturbar tu felicidad con comentarios negativos. Confía en tu intuición para identificar y evitar a esas personas. En el trabajo, se avecinan noticias muy positivas, como un ascenso o un aumento salarial, que has estado esperando. Tu negocio también prospera, y se sugiere considerar la expansión.

En el amor, si estás soltero, un viaje sorpresa podría cambiar tu estado sentimental. Para las parejas, una semana apasionada se aproxima gracias a la influencia de Venus. En cuanto a la salud, evita excesos y gestiona el estrés para mantener un bienestar óptimo.

Cáncer

Durante esta semana, es crucial recordar que tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La percepción que tienes de ti mismo se refleja en cómo te ven los demás. Enfócate en tus virtudes y habilidades en lugar de concentrarte en tus defectos para proyectar confianza.

En el trabajo, confía en tus recursos y no te dejes influenciar por opiniones ajenas. Tienes la capacidad para alcanzar el éxito, pero a menudo dudas de tus habilidades. La confianza en tu talento te garantiza el éxito profesional. En el ámbito amoroso, los hombres de Cáncer enfrentan desafíos en sus relaciones debido a la intervención de terceros. A pesar de las dificultades, encontrarán soluciones y aprenderán a proteger su vida amorosa. Las mujeres de Cáncer, tras esperar mucho tiempo, recibirán una propuesta de matrimonio esta semana, que seguramente aceptarán con alegría. Disfruten de este momento especial sin permitir que nadie lo empañe.

Leo

En el ámbito sentimental, las mujeres de Leo deben evitar involucrarse demasiado en los asuntos laborales de su pareja para evitar reacciones inmaduras que podrían llevar a la decepción y la ruptura. Los hombres de Leo enfrentan preocupaciones sobre la posibilidad de que aparezca alguien más en la vida de su pareja, lo que los hace cuestionar la solidez de la relación.

En términos financieros y empresariales, el ahorro es crucial debido a una posible escasez económica en el futuro cercano. Destacarán en eventos sociales durante el fin de semana gracias a su carisma, y recibirán noticias alentadoras en asuntos legales que renovarán sus esperanzas.

Virgo

Durante esta semana, las personas de Virgo serán reconocidas por sus acciones altruistas, demostrando que pueden cambiar situaciones que parecían irremediables. En el trabajo, pueden encontrarse con una persona inicialmente desagradable que podría enseñarles valiosas lecciones, por lo que se aconseja no juzgar de inmediato.

En el amor, las mujeres de Virgo pueden sentir melancolía por un amor del pasado, pero se les anima a considerar nuevas oportunidades en su círculo de amigos. Los hombres de Virgo recibirán buenas noticias en su vida sentimental, como un posible embarazo o una propuesta de matrimonio, y se les insta a disfrutar plenamente de este período.

Libra

Durante esta semana, es probable que te encuentres con personas emocionalmente inestables que podrían afectar tu equilibrio emocional. Establecer límites es esencial para proteger tu bienestar psicológico y emocional, especialmente en el trabajo, donde podrías enfrentar problemas con un compañero irresponsable.

En el amor, los hombres de Libra pueden considerar hacer cambios significativos si sienten que no son comprendidos en su relación actual, mientras que las mujeres de Libra han superado una crisis en su relación y están reflexionando sobre sus deseos futuros. La toma de decisiones es clave para evitar el sufrimiento propio y de los demás.

Escorpio

Durante esta semana, tendrás la oportunidad de corregir un error reciente que te ha estado preocupando. Una vez que lo resuelvas, es importante que dejes de lado cualquier sentimiento de culpa y te liberes de los remordimientos. En el trabajo, podrías estar ansioso por un aumento salarial que has solicitado y aún no has recibido respuesta, pero eventualmente obtendrás una respuesta positiva.

En cuanto a tus finanzas, podrías enfrentar competencia inesperada en tu negocio, lo que te motivará a mantener un estado de alerta que habías perdido. En el amor, la semana será excelente, así que demuestra tu aprecio a tu pareja con acciones concretas.

Sagitario

Tanto hombres como mujeres de Sagitario enfrentarán eventos que les recordarán la importancia de vivir el presente y no posponer la felicidad. Deben buscar actividades diarias que les brinden alegría y mantener sus sueños vivos, ya que nuevas oportunidades se presentarán inesperadamente. En el trabajo, se les ofrecerá un viaje con oportunidades de crecimiento y prestigio, pero deben considerar cuidadosamente las implicaciones personales antes de decidir.

En el ámbito amoroso, es importante comprender que su pareja puede estar pasando por dificultades y pueden sentir una conexión con alguien nuevo, posiblemente relacionado con el trabajo, pero deben actuar con prudencia y cuidado en esta situación.

Capricornio

Los Capricornio experimentarán una energía planetaria positiva que fortalecerá sus éxitos económicos y sentimentales. En el ámbito financiero, podrían recibir una oferta de asociación en un negocio con un amigo, que podría ser más rentable de lo que inicialmente piensan.

En el trabajo, podrían estar lidiando con dificultades en las relaciones con colegas, lo que sugiere la posibilidad de planificar su independencia laboral y buscar nuevos socios en su campo profesional. En el amor, se les aconseja mantener su perseverancia, incluso si sienten que la persona de interés no muestra mucho interés, ya que esta semana podría traer resultados positivos.

Acuario

Esta semana, la influencia lunar aumentará tu sensibilidad, lo que podría llevarte a reacciones exageradas. En el trabajo, surgirá la oportunidad de mejorar tus ingresos a través de un nuevo empleo, y se recomienda actuar con rapidez y determinación. En el ámbito de los negocios y las finanzas, es importante que aceptes una realidad que has estado negando y busques un nuevo enfoque para aprovechar las ventajas de la situación.

En el amor, los hombres de Acuario pueden estar experimentando una crisis en su relación, mientras que las mujeres han superado dificultades pasadas y pueden buscar una relación sentimental más saludable y estable.

Piscis

Durante esta semana, es importante ser cauteloso en las interacciones sociales debido a la vulnerabilidad emocional. Evita que la negatividad de quienes te rodean afecte tus relaciones personales. En el trabajo, podrías enfrentar decepciones relacionadas con una oportunidad laboral que no se concreta como esperabas, lo que podría afectar tus decisiones financieras.

En el ámbito económico y empresarial, podrían surgir conflictos menores, pero se aconseja no tomar decisiones precipitadas y esperar a sentirte más fuerte para analizar la situación con calma. Tu intuición estará aguda, lo que te ayudará a encontrar soluciones a problemas, especialmente en el ámbito sentimental. El fin de semana podría traer oportunidades románticas, como un viaje corto que podría resultar en un romance a distancia para quienes estén solteros.