Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Estás tomando todo a la ligera y no vas para ningún lado. Analiza antes de tomar actitudes que no te están favoreciendo, algunas puertas se están cerrando.

Animal del día: Ratón

Lea también: Horóscopo del amor: estos 4 signos del Zodiaco no triunfarán en sus relaciones)

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Por fin estás viviendo la felicidad que estabas buscando hace un tiempo. Con calma todo lo has logrado, sigue así, el camino está lleno de energía positiva.

Animal del día: Serpiente

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Hay una noticia en camino que te va a llenar de mucha alegría. Procura equilibrar todos los aspectos de tu vida y saldrás de la encrucijada en la que te metiste.

Animal del día: Tigre

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

No te quedes callado, expresa las cosas que no te gustan, si no hablas con tu pareja no vas a tener ningún cambio positivo en tu relación.

Animal del día: Perro

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

A veces es bueno que hagas una revisión a tu pasado para que puedas pisar el presente con más certeza. Trabaja en tu seguridad interior.

Animal del día: Pulpo

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Concéntrate en ti y en tus necesidades, no bajes la guardia contigo mismo. Tapar el sol con un dedo, solo es una expresión que no te deja avanzar.

Animal del día: Gallo

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

La suerte está de tu lado para hacer lo que quieras. No pierdas esta oportunidad que te está dando el destino para cumplir tus objetivos.

Animal del día: Elefante

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Déjate llevar por tus emociones, te vas a llevar una gran sorpresa. Todo está alineado para que emprendas la aventura que tienes en mente.

Animal del día: Culebra

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Estás agotado mentalmente, y eso no te deja entregar tu 100% en el ámbito laboral. Tómate una pausa, descansa y demuestra de qué estás hecho.

Animal del día: León

(Vea también: Se vienen corazones rotos: 4 signos Zodiacales que no recibirán buenas noticias en el amor)

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Esta es la oportunidad para hacer ese cambio que buscas hace tiempo. No tengas miedo, organiza papeles, busca y encuentra lo que te va a dar absoluta tranquilidad.

Animal del día: Jirafa

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

No te quedes esperando que las cosas pasen. Toma la iniciativa y soluciona lo que no te deja en paz, con seguridad te desbloqueas energéticamente.

Animal del día: Pájaro

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Te burlas a veces de la gente, y lo que parece divertido en un momento, se vuelve ofensivo con el tiempo. A veces es bueno que te tomes las cosas con más seriedad.

Animal del día: Foca

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.