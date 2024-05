Por: El Espectador

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Recuerda que no hay nadie a quien le importes más que a la persona que ha buscado verte derrotar durante mucho tiempo. No les des poder a aquellos que solo quieran lastimarte, aléjate.

Arcano del día: el sol

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Es verdad que no hay que preocuparse tanto, pero no te vayas al extremo. Hay cosas a las que debes prestarle especial atención porque están acabando con tu armonía.

Arcano del día: la estrella

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No es que estés exagerando, vive este momento con todo lo que traiga. La gente no sabe lo que pasa en tu cabeza, así que debes dejar salir tus emociones para equilibrarte. La charla es contigo mismo.

Arcano del día: el colgado

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No te compares con nadie, si se trata de buscar el éxito o las satisfacciones personales lo que debes hacer es no perder el tiempo fijándote en lo que hacen los demás. Tus procesos son distintos.

Arcano del día: el diablo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

A la única persona a la que debes tenerle miedo es a ti mismo, no porque te vayas a causar daño, sino porque tus procesos de avance son tan grandes que todo el tiempo te retan.

. Arcano del día: la torre

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Un día sí, otro no. Sigues demostrando que tus emociones están pendiendo de un hilo porque por miedo a sentirte solo prefieres meterte en un juego “amoroso” del que no saldrás bien librado.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Si la persona con la que estás no te valora o no tiene miedo de perderte, definitivamente hay que cerrar ese ciclo. Quien te ama estará dispuesto a arriesgar todo por demostrarte su amor. No te conformes con menos.

Arcano del día: Los enamorados

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Claro que tienes que brillar, claro que debes sentirte orgulloso de lo que eres y por supuesto tienes que felicitarte por llegar a donde estás hoy. Recuerda que no estás en competencia con nadie.

Arcano del día: el sol

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Ya basta de perseguir y de suplicar, estás para cosas más grandes que eso. Relájate y te darás cuenta de que esa es la mejor herramienta para atraer cosas y personas positivas.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio

No le alimentes las esperanzas a alguien con quien no quieres construir nada diferente a una amistad. Tus señales en lugar de aclarar confunden. Ten mucho cuidado con eso.

Arcano del día: La templanza

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Está muy bien que tomes los chismes como algo chistoso, lo que está mal es que después sobre pienses las cosas y te castigues por cosas que ni siquiera has hecho.

Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Nadie puede controlar la lealtad de otra persona. Deja que las personas saquen sus verdaderas intenciones para tomar distancia y continuar tu vida con tranquilidad y armonía.

Arcano del día: La luna

