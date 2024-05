Por: El Espectador

Tauro:

En vista de que las chispas prenden el ambiente, su decisión de no atizar los conflictos es considerada. Para que la locura no se extienda, escucha con cabeza fría sin planes concebidos de antemano ni prejuicios, sin salir a pelear en el ring, como si todo fuera pelear. Después de la escucha paciente -sin importar el tiempo invertido- encuentra soluciones geniales. Algunos tratan de sacar ventaja de su pacifismo…

Géminis:

El tiempo pasa rápido… Usted no ha frenado sus proyectos, ha seguido con disciplina y fe, convencido de que “no hay mal que dure cien años”. En algún momento este mundo, que da vueltas locas, irá hacia la cordura. A lo mejor esto es invocar el pensamiento mágico pero es su manera de no perder el coraje. Y se vale.

Cáncer:

Moverse entre tanta confusión y llegar a la noche con ganas de gritar, esto no es vida. Con un presente tan convulsionado ¿Quien está planeando el futuro? Usted no perderá de vista el largo plazo; está pensando qué quiere hacer más adelante y cómo ir hacia allí. El futuro, que llegará como aire fresco, no lo encontrará con los brazos cruzados. Había caído en el sopor por las embestidas del pesimismo.

Leo:

Se resiste a que todo quede en manos de los robots que obedecen instrucciones, no protestan ni se rebelan. Usted prefiere interactuar con personas que tengan alma aunque sean problemáticas y sus estados de ánimo resulten impredecibles… No está en contra de los avances tecnológicos pero ojalá que al mismo tiempo evolucionemos como especie humana, sin quedarnos atrás…

Virgo:

Su trabajo se convirtió en una torre de Babel… A pesar de que usted se considera muy claro a la hora de hablar, lo tergiversan, al punto de que está escogiendo con lupa y extrema precaución cada una de las palabras que construyen sus frases; gasta muchísimo tiempo en esta carpintería de la comunicación, lo cual es responsable para no aumentar los malos entendidos.

Libra:

Necesita poner la mente en cosas distintas, estimular la creatividad, no perder la inspiración ni el sentido del humor, no caer en las garras del mal genio. Necesita conversar sobre temas distintos a los trillados que ocupan las pantallas y se incuban en la mente creando un cerco de preocupación, del cual es muy difícil salir. Está obligado consigo mismo y con los demás a buscar otras formas de vivir más amables.

Escorpio:

Pensaba que este año seguiría con sus rutinas habituales en el amor y el trabajo pero todo está sucediendo atropelladamente; no puede frenar los cambios y lo único será adaptarse y pensar qué le traerán alegría… A juzgar por el siete de copas del Tarot, los cambios que llegarán son afortunados; se había anquilosado en viejas formas de ver la vida.

Sagitario:

Ha dado muchos pasos, su vida pasa… Está reflexionando sobre esto sin caer en el juego de barajar casualidades: ¿Qué hubiera pasado si en lugar de hacer esto hubiera hecho aquello o no hubiera hecho nada? El protagonista de la película ha sido usted en todo momento, incluso en los más difíciles, en los que ha estado en la cuerda floja a punto de perder el equilibrio: este es el feliz resultado de su evaluación.

Capricornio:

Algunas palabras de uso frecuente pierden su significado. Esto pasa con la palabra neurótico que significa: nervioso, neurasténico, hipocondriaco, ansioso… Lo han llamado neurótico por buscar el silencio, pensar mucho antes de actuar y huir de las multitudes que arrastran y llevan a tener un pensamiento uniforme, que todos piensen igual. Se le ha aplicado la palabra neurótico a la ligera, usted no lo es.

Acuario:

En vista de que la realidad llega a totazos usted se ha vuelto un mago en darle la vuelta a los problemas, hasta encontrar la salida. Muchas veces siente que todos estamos debajo de una carpa de circo en la que suceden cosas inimaginables e injustificables ¿El mundo se volvió así o ha sido siempre así? Esto es lo que se pregunta.

Piscis:

Ve el regocijo que produce un acontecimiento mundial como los juegos olímpicos; ve en la televisión muchas personas orgullosas y felices que esperan en Marsella la llegada de la llama olímpica que está cruzando el Mediterráneo en un antiguo velero… Y no entiende como muy cerca de este júbilo sigue pasando la guerra: estos son los contrastes del mundo actual.

Aries:

De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, guarda secretos; es una persona que despierta confianza y no la traiciona. Todos necesitamos hablar y mucho sobre nuestras cosas más allá de la violencia, la corrupción y la sin salida. Quienes le confían problemas, amores y deseos, están seguros de que no contará por ahí lo que no debe… Usted oye.

