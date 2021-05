David Richardson, comisionado de Miami Beach, confirmó que la primera jornada de inoculación fue un éxito y enfatizó que lograron vacunar a cerca de 200 personas, las cuales recibieron el tratamiento desarrollado por Johnson & Johnson.

Pese a que no entregó mayores detalles, el comisionado indicó que el objetivo es inocular a la mayor cantidad de ciudadanos posible en los próximos días facilitando el acceso a las vacunas, puesto que se ha visto una disminución de gente en los puntos de inmunización.

Algunos ciudadanos colombianos, consultados por Semana, manifestaron que han viajado a Estados Unidos para recibir el tratamiento contra el coronavirus. Asimismo, indicaron que lo importante es regresar a Colombia inmunizado.

El Departamento de Salud de Florida anunció el jueves pasado que dejarán de exigirle la prueba de residencia a quienes quieran vacunarse en su territorio. Esta medida aplica para todos las personas mayores de 16 años.

UPDATE: Our pop-up vaccine site has just CLOSED. It was a very successful day! https://t.co/fslliq9GOk

— David Richardson (@david4florida) May 2, 2021