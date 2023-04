Una de las preguntas que las personas se realizan con frecuencia cuando se van acercando a la tercera edad está tal vez relacionada con el cabello y las famosas canas que se van asomando. ¿Por qué me salen canas? ¿A qué edad me salen canas?, son quizás las primeras dudas que nos vamos haciendo. Aunque antes no había una respuesta muy clara, ahora un grupo de científicos reunió varias pistas para resolver estas inquietudes.

En un estudio, publicado en la revista Nature, los científicos sugieren que las células madre de melanocitos o McSC de nuestros folículos pilosos pueden obstruirse a medida que el cabello envejece y pierden su capacidad para madurar y mantener su color. Estas células se encargan de producir y mantener el pigmento en nuestro pelo.

Es decir, en cada folículo piloso (que es como un saco donde nace el pelo) se almacenan estas células madre y, cuando se requiere, van viajando entre los espacios donde se da el crecimiento en los folículos. Durante este movimiento, maduran y, luego de la estimulación de las proteínas, adquieren la capacidad de producir pigmento, lo que le da al cabello su tonalidad. Pero, con los años, van perdiendo esta aptitud de transportarse, lo que desencadena en las canas.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores, durante dos años, rastrearon y tomaron imágenes de células individuales en el pelaje de ratones. Encontraron que estas células madre viajaban de un lado a otro dentro del folículo piloso, pasando a un estado maduro de producción de pigmento y saliendo de él nuevamente.

Mayumi Ito, autora del estudio y profesora de dermatología en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, aseguró que “ver un grupo de células madre alternando entre estados maduros y jóvenes no coincidía con las explicaciones existentes”. Por eso, añadió, los resultados de este estudio eran un gran paso para la comprensión de por qué nos salen canas.

Los investigadores continuaron explorando lo que pasaba con estas células durante el tiempo, para ver hasta qué punto podían continuar con este “doble acto”. Descubrieron que el cabello que se cae y vuelve a crecer afectaba a los folículos y que, después de un tiempo, las células madre dejaron de desplazarse. Al detener esta acción, ya no recibían señales de las proteínas para producir el pigmento del cabello.

“En este punto es cuando el nuevo crecimiento del cabello ya no recibe su dosis de melanina”, señalaron los investigadores en el documento. Qi Sun, becario postdoctoral en NYU Langone Health, aseguró que si bien el estudio se realizó en animales, puede dar pistas para el envejecimiento capilar en humanos, pues “los mecanismos recién descubiertos plantean la posibilidad de que el mismo posicionamiento fijo de las células madre de melanocitos pueda existir en humanos”.