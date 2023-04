Usar perfume parece ser una de las más grandes armas de seducción, incluso cuando no pretendemos nada a nivel romántico o sexual, se siente bien cuando alguien nos hace un cumplido afirmando qué bien que olemos. Sin embargo, aquí siempre existirá la duda, ¿cómo hacer que la fragancia perdure al usarla?

Aquí aprovechamos para romper un mito, el poder de un perfume no depende tanto de la cantidad que aplicamos, tiene más importancia los puntos que rociamos y el momento en tu rutina de belleza en que lo haces.

Tips para aplicarse el perfume correctamente

Lo que más se recomienda es hacerlo después de salir de la ducha. Muchas personas cometen el error de aplicarse la fragancia segundos antes de salir de la casa, pero lo cierto es que este accesorio será más aprovechado cuando se aplica después de bañarse, sobre la piel seca, o ligeramente húmeda y caliente.

Si eres de quienes suele aplicar el perfume sobre la ropa cuando ya estás por salir, debes saber que el perfume se podrá apreciar a través de la ropa, sin embargo, un toque extra al abandonar la casa no sobra en absoluto.

En caso de que quieras mayor potencia con tu fragancia, hidrata muy bien la piel antes de rociar, usa una crema o una loción hidratante, pero enfócate aún más en esas zonas donde sueles llevar tu perfume favorito, o los llamados puntos de pulso, ¿cuáles son? Las muñecas, la parte interna de los codos, el cuello, la cintura, detrás de las rodillas y tobillos, en estas partes el calor del cuerpo hará que el aroma se mantenga por más tiempo.

A propósito de los puntos de pulso, hay uno del que no se habla tanto, el ombligo, al ser el centro del cuerpo, se calienta con una intensidad especial, entonces la fragancia se despliega perfectamente. Aunque el vientre normalmente se lleve cubierto con la ropa, esto no quiere decir que el perfume pasará desapercibido, ya que sus moléculas no se evaporarán tan fácilmente.

Un truco que se ha vuelto muy popular en las redes sociales últimamente es el de mezclar la fragancia con tu crema corporal para dejar un impacto uniforme, puedes intentarlo y ver cómo reacciona tu cuerpo.

Perfume en el pelo, ¿sí o no?

Recientemente también se ha viralizado el usar el perfume en el pelo, esto con el objetivo de que cuando vayas caminando entre la gente dejes una estela de ese exquisito olor, sin embargo, esto no es tan recomendable, pues los perfumes suelen contener una cantidad considerable de alcohol, lo que eventualmente podría hacer que tu cabellera se reseque.

Menos mal el mercado ha ido avanzando y ha identificado los intereses y necesidades de sus clientes, entonces diversas marcas han desarrollado versiones aptas para llevar en la melena, dando como resultado los perfumes para el pelo.