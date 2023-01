El cabello largo vuelve a ser tendencia, luego de varios años en los que el corte bob fue el rey, aunque en América Latina una melena XL siempre ha sido la predilecta. Sin embargo, no todas las personas tienen la habilidad para que su pelo crezca más allá del pecho.

Seguramente si tú estás en la tarea de dejarte crecer el pelo, estás utilizando productos que aceleren el proceso o vas frecuentemente a la peluquería para cortar las puntas, pero por más de que te esfuerzas no ves un avance.

Algo que puede suceder es que tu peluquero corta demasiado las puntas abiertas, sin embargo, ten presente que el motivo por el que no crece generalmente no es tu culpa. Sin embargo, no todo está perdido, hay algunos cambios que puedes hacer en tu rutina para ver mejores resultados. Entonces te aconsejamos evitar estos errores comunes.

No seques el cabello al aire libre

Si eres de las personas que evita usar el secador en tu cabellera para no maltratarlo, puede que esto se contraproducente. Es un error pensar que secarlo al aire libro es menos abrasivo, esto se debe a que el pelo mojado es mucho más sensible y se puede romper fácilmente por el roce con la ropa y su crecimiento será mucho menor. Nunca peines el cabello mojado, tampoco te acuestes con tu pelo estando húmedo, todas estás costumbres son enemigas a la hora de hablar del crecimiento de tu melena.

Lo que se recomienda es lavarse el pelo no menos que se pueda y siempre secarlo después. Lo que se recomienda es poner el secador en una temperatura media y usar un protector térmico, verás la diferencia.

Además de cuidar del cabello, también debes cuidar el cuero cabelludo

Obvio que usar acondicionar es importante para evitar que pelo se rompa, ya que cuando está seco esto puede suceder fácilmente. Pero también es necesario prestar atención al cuero cabelludo. Ten presente que el cabello solo crecerá en un base que esté limpia y sana.

Lo que puedes hacer es usar champús que sean lo más suave posible, también consigue un suero no grasoso que sea apto para el cuero cabelludo.

Un remedio casero para hacer crecer el pelo, muy viral en TikTok, es mezclar aceite de jojoba y ricino en un frasco de cristal con unas cuantas gotas de aceite de ramero. Masajea esta mezcla en el cuero cabelludo con regularidad, es mejor hacerlo por la noche, antes del día de lavado del pelo, para que este menjurje sea eliminado con ayuda del champú. Diversos estudios han demostrado que el romero estimula la circulación sanguínea y hace que el pelo crezca más rápido.

Hay algunas moñas que debes evitar

Los elásticos para las trenzas o colas simples son mucho más estéticos que los que son más gruesos. Sin embargo, este tipo de elásticas hacen mucha presión en una zona específica, esto hace que el cabello se rompa mucho más fácil. También debes evitar usar clips metálicos, ya que literalmente raspan el pelo.

Es mejor usar aquellas moñas que parecen un resorte o el cable de un teléfono, o las llamadas scrunchies. No son opciones muy sobrias, pero sí harán la diferencia en tu proyecto de crecimiento.

El problema de no usar aceite capilar

Las puntas son la parte más seca del cabello porque estás muy expuestas al entorno, el calor y la coloración. Entonces necesitan de un cuidado más especial, si prefieres no usar un aceite por medio a cómo queda su apariencia, ten presente que las puntas secas rozan con los hombros, las tiras de la ropa o los bolsos, así es como terminan abriéndose.

Lo mejor que puedes hacer es aplicar aceite en las puntas cada noche antes de dormir y a la mañana siguiente. Para evitar que tu melena se engrase, primero frota el producto con las palmas de tus manos, luego pásalo por tu pelo con los dedos extendidos, así se extenderá correctamente y dejará brillo sin que se vea grasoso.