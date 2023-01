Es claro que existen diversos estereotipos y preconceptos erróneos sobre la masculinidad, pero seguramente resulte válido decir que a medida que pasan los años los hombres quieren estar más interesados en todo lo que significa verse bien, no solo en su cuidado personal, también en su forma de vestir.

Al respecto, existe un término que a algunos les causa pavor, la ropa de cóctel, ese dress code o etiqueta que pareciera no ser black tie pero tampoco algo casual del día a día. ¿Qué hacer? Primero que todo no entrar en pánico, ten presente que esta modalidad va en la mitad del mencionado, ni camiseta y jeans ordinarios, pero tampoco ‘smoking’.

¿Qué es la ropa de cóctel?

Como se trato de un espacio intermedio entre lo más formal y lo más casual, tienes un espectro más amplio a la hora de escoger qué es lo que se acomoda a la etiqueta y a tu propio estilo personal.

Los sectores más tradicionales proponen llevar un blazer entallado, unos pantalones chinos lisos (sin estampado) y unos zapatos de vestir clásicos de cuero. Generalmente, lo ideal sería: camisa blanca, traje oscuro y corbata de color sólido. Sin embargo, hay formas de salirse de esa caja tan estricta.

A continuación, te contamos qué es lo que necesitas para crear el ‘look’ perfecto y apropiado bajo todo lo que es paraguas de lo considerado “ropa de cóctel”.

Blazer

Es cierto que para esta etiqueta no se puede optar por las prendas más desenfadas, pero sí es lo suficiente relajada como para tener cierta libertad, por ejemplo, la chaqueta no debe tener la botonadura más elegante o el estilo más atrevido. Puedes escoger una americana en color azul marino, un verdadero clásico que cualquier hombre debería tener en su armario, y combinarla con unos buenos complementos.

Camisa

Puedes escoger una camisa de estampado si así lo deseas y si sientes que va con tu personalidad, recuerda que la idea tampoco es quedar disfrazado, recuerda que tampoco puede ser algo que quede informal. En caso de que no quieras la clásica opción de camisa, puedes escoger una polo de punto elegante o un cuello tortuga, jamás será una opción errada.

Pantalones

Si no te va la idea de un traje completo, o quieres deshacerte de la chaqueta lo más pronto posible para quedar completamente cómodo, necesitas unos pantalones que puedan llevar el peso del ‘look’ por sí solos. No tienen que ser traje, pueden ser unos jeans oscuros o unos pantalones cremas, especialmente si van plisados y son de cintura alta.

Zapatos

No te encierres en la opción de zapatos de vestir, recuerda que no es un esmoquin, entonces no tienen que ser de charol. Pueden ser unos derbies en colores terrosos, pero sin duda, la opción más ‘cool’ son unas botas Chealsea, solo debes escoger un tono que combine con el resto de tu outfit.

Corbata

Esto es completamente opcional, la ropa de cóctel en la actualidad te da la libertad de decidir si la llevas o no, todo está en tu carácter y personalidad. Sin embargo, si quieres ese toque extra, será una excelente forma de rematar esta pinta, puedes escoger una que no sea muy ancha, que combine especialmente con el color de la chaqueta. Puedes escoger una con un estampado geométrico o una pieza de cachemira.