Aunque también estudió enfermería, por dedicarle tiempo a sus hijas y por beneficio económico, se quedó maquillando, haciendo uñas y cortando y tinturando cabello, entre otros procedimientos. Jenny se considera una persona feliz porque ama lo que hace.

(Lea también: El plan que quieren implementar para limitar fecha de pago de facturas de empresas)

Ella tiene un salón de belleza en el barrio Jardín Acacias de Ibagué, Tolima. Invita a las mujeres a capacitarse y emprender, según ella, solo así “podrán volar y lograr lo que quieran”.

En diálogo con Q’Hubo, la madre de tres niñas recordó que debido a que se graduó temprano del colegio Alfonso Palacios Ruda, donde el énfasis era diseño y confección, incursionó por el camino de la modistería, enfermería y belleza, estética y cosmetología. Esta última la estudió en el Sena y con ella se quedó.

“Me gusta el servicio y las manualidades. Todo lo que estudié me gustó, pero cuando tuve a mi primera bebé, las cosas cambiaron. Ella fue prematura y requería mi tiempo y cuidado. En ese momento me decidí por la belleza porque me daba flexibilidad de tiempo”, contó.