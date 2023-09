Durante los últimos años, en especial después de la pandemia, muchas personas están tomando cursos de culinaria, repostería y panadería. La cuarentena llevó a tomar clases online para mitigar la tensión y preocupación de aquellos días. Sin embargo, uno de los puntos que más curiosidad ha causado es que desde aquel tiempo, el consumo de pan de masa madre ha ido en aumento, de hecho, los videos de redes, las conversaciones con los amigos, y la publicidad de algunas panaderías, se basan en la famosa ‘masa madre’, pero, ¿Cuál es su secreto?

La masa madre es una fermentación natural que surge entre agua y harina, un proceso de transformación que nació de manera apócrifa hace miles de años en el Antiguo Egipto. Su sabor tiene un toque de acidez, superficie crocante, y un interior bastante suave que propende mostrar su autenticidad ante el comensal. Sumado a esto, el pan de masa madre posee un beneficio significativo para el cuerpo humano, es un alimento que ayuda a mejorar la salud intestinal y la digestión.

El pan de masa madre está de moda, y a su vez, el fraude se hace presente en su distribución. “Es un tema común que tiene que ver con la publicidad que se le ha hecho a este tipo de pan, que a propósito pan colombiano quedó como el segundo mejor en el mundo. Algunas personas buscan darle un plus a su producto y afirman que su producción está hecha de masa madre y no siempre cumplen al 100% con esto ya que utilizan levaduras comerciales (que no está mal usarlas) pero que no es pan de masa madre”.

Por tal motivo, uno de los mayores retos que presentan los panaderos al momento de elaborar y distribuir el pan de masa madre, es poder enseñar sus beneficios, su valor y su textura para que justamente el engaño alrededor de este alimento, no siga sucediendo.

¿Es cierto que el pan de masa madre es más saludable?, ¿el pan integral es lo mismo que el pan de masa madre?, ¿el pan de masa madre puede vencerse?, a continuación, Juan José Osorio, panadero, dará solución a estas y otras preguntas.