Así como el hijo de Luly Bossa tuvo una dura enfermedad, un colombiano padece una enfermedad que lleva a que su cuerpo prácticamente se ‘petrifique’, pero él no quiere quedarse quieto y pide oportunidades.

Iván García, paciente de Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), nació en Tuluá (Valle del Cauca) en abril de 1979 y su padecimiento comenzó desde los 4 años, cuando se empezó a mostrar con un bulto o forma de hinchado en la parte de atrás del cuello. Su caso es uno en dos millones.

“Los síntomas son algo complejos. La enfermedad es muy dolorosa, ya que lo que hace es convertir los músculos, tendones y ligamentos en hueso, por lo tanto uno va perdiendo movimientos de las articulaciones, donde se manifiesta, causa inflamaciones y dolores constantes. Por ejemplo, antes yo podía correr, caminar o sentarme sin ninguna dificultad, pero al ser la enfermedad progresiva, fui perdiendo la capacidad de esos grandes dones que nos ofreció Dios y la gente no valora”, le relató García a Pulzo.

El colombiano tiene una enfermedad huérfana, afección médica poco común que afecta a un número muy reducido de personas en comparación con la población general. Estas son crónicas, graves y conllevan un alto nivel de discapacidad o riesgo de mortalidad. Por su rareza, a menudo tienen poca investigación y desarrollo de tratamientos específicos.

Con 45 años de edad, él vive en Cartago (Valle) y tiene estudios como tecnólogo de la Universidad del Valle e ingeniero de sistemas de la Universidad Remington. Trabajó en una inmobiliaria durante cerca de 7 años, hasta que recibió una pensión por invalidez, hace 11 años. Desde esa época ha estado vacante, pero busca una nueva oportunidad laboral.

“[Quiero trabajar] porque no soy conformista, para mí no existe la palabra imposible, lo que no sé lo aprendo, porque soy autodidacta y considero que las barreras solo están la mente”, afirmó.